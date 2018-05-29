陳彥伯質疑將合作玩棄保 柯P：5／1後與民進黨沒聯絡

2018年05月29日 14:17 中時 張潼

民進黨選對會決議徵召立委姚文智參選台北市，北市議員陳彥伯剛剛市政總質詢時提到，他認為民進黨跟柯文哲都講好了，綠不推強棒賴清德、陳菊，就是要方便之後上演「棄姚保柯」。不過，柯文哲回應，「沒有啦，我跟他們（民進黨）從5月1日之後再也沒聯絡了」。

陳彥伯質詢時出示一張統計表，指民進黨歷屆台北市長候選人平均得票率約42.03％，柯文哲上屆拿到57％，姚文智再怎麼不行、條件再怎麼差，算他拿到20％選票就好，「你57％被拿走20％，就上不了了！」對此，柯文哲坦言，但也不能做什麼啊。

不過，陳彥伯接著表示，從最簡單的加減乘除就可以知道，既然拿走20％會落選，那想要勝選唯一的機會就是姚文智被棄保；也就是說，民進黨也知道他派賴、菊較難操作棄保，反觀姚在黨內的地位和條件比較容易操作，所以，如果屆時柯的聲勢跟國民黨丁守中差不多，又贏姚文智很多，那就會產生棄保效果，以免真的把北市讓給國民黨，這些白綠都講好了，「所以我看你老神在在。」

柯文哲否認，「沒有啦，還好啦，反正就盡力做嘛，還是一樣每天7點準時出門、7點半上班」；他還說，自從5月1日（民進黨選對會人士與柯在文山區密會）之後，就沒再跟他們聯絡了。

陳彥伯也表示，除了各政黨對柯文哲的攻擊是外患，其實市府內部也內憂不斷，現在全市府有746個職代，相當於一整個社會局員工數量，且研考會調查也發現，有將近一半職員未來1年「可能＋普通／一半一半」想離開北市府，「市長要打仗，沒人怎麼打？」

對此，柯文哲與人事處都坦言，這幾年公務員考試報到率確實比較低，職代真的太多，所以今年預估缺應該要寬列一點，才不會報到率太低、真的就完蛋了。

(中時 )