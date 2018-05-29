體態比視力重要？　調查：成人重視體重高於眼睛

2018年05月29日 14:24 中時 倪浩倫

包含台灣在內，近視已是全球高度重視的疾病，世界衛生組織WHO預估，到了2020年，全球人口的近視盛行率將來到5成、也就是每2人就會有1人近視；一項國際調查顯示，超過5成父母會「憂心」孩子的視力健康，但對自己視力保護的重視，卻遠低於體重管理、健身水準、心理壓力，令人憂心。

一項涵蓋包含大陸、美國、泰國等11國，共8000名成人的調查顯示，高達52％的父母會憂心孩子的視力，高於對孩子的在校表現、壓力與心理健康、睡眠、體重的重視程度，然而，當被問到「自己」時，最重視的卻依序為健康體重（76％）、健身水準（65％）、心理壓力（63％），視力保護僅排第4名（50％），比保護肌膚好一點而已，顯示多數成人有「重視孩子勝過重視自己」的情形。

台灣白內障暨屈光手術醫學會理事長張朝凱分析，成人常以為自己不會再近視，或近視情形不會再惡化，然而，若因此而掉以輕心，讓自己過度用眼、長期暴露在對眼睛有害的環境，將會提高罹患青光眼、白內障等眼睛疾病機率，「當中又以白內障機率最高」。

我國有「眼鏡大國」這項不名譽的稱號，根據衛福部國健署的最新資料，我國近視幾乎是從小扎根，大班學童近視盛行率已達9％，僅僅差1歲的小一學童，更高到19％，國中、高中生則直接飆破8成，其中1／3高中生已加入高度近視一族。

張朝凱提醒，近視是個不可逆的疾病，愈早開始近視，愈容易在未來惡化到高度近視，一旦達到高度近視，終生將有10％機率會出現視網膜剝離、黃斑部病變、青光眼等併發症，對眼睛造成嚴重的傷害。

張朝凱提醒，「3C族」和「光害族」是最容易遭忽視的傷眼行為，前者較為大家熟知，也就是過度使用智慧型手機、平板電腦等3C產品，後者則是長期處於過量藍光、照明不足、光線不均勻或閃爍的環境；他建議，無論是成人還是孩童，都應有限度的使用3C產品，定期做眼部檢查，維持充足睡眠、飲食均衡、適度讓眼部放鬆等好習慣，同時要注意居家光源，在設置充足光源之外，同時選擇無藍光危害，或低眩光、低頻閃抑制的照明。

(中時 )