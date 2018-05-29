他砲轟范冰冰「真爛」 機密天價片酬外洩

2018年05月29日 14:30 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

范冰冰工作室發聲明。(圖／翻攝自范冰冰工作室微博)

前央視主持人崔永元近日頻在微博上砲轟范冰冰，先是貼出她2010年領取「國家精神造就者獎」照片，酸「一個真敢發，一個真敢領！」又曝光合約書，上面雖然塗抹掉部分文字，但仍看得出是聘用藝人演出的合同，還有范冰冰的名字，似乎是在針對她。

崔永元日前才因不滿馮小剛開拍電影《手機2》，砲轟他和編劇劉震雲：「馮小剛是渣子大家都知道，劉震雲變成渣子速度偏快了一些。」而他會這樣不高興起因於，電影首集中的主角嚴守一不僅是電視節目《有一說一》主持人，在片中還出軌、玩潛規則又患憂鬱症，讓外界認為是以崔永元為原型創作，雖然馮小剛及編劇否認，仍讓崔永元形象受損，2人也因此結下樑子。

所以崔永元一連串遷怒范冰冰的行動，應該是因為她參演《手機2》，所以他先是PO出范冰冰領取「國家精神造就者獎」照片，酸「一個真敢發，一個真敢領！」後又曝光數張合約書，內容談到聘用范冰冰參加本片的演出，片酬為1千萬人民幣（約台幣4千700萬），如未在飯店用餐，須支付藝人每頓1500人民幣（約7千1新台幣）以及隨行人員每人（約950新台幣）等條款，讓他直呼「你不用表演，你是真爛。」

而今早他又疑似暗示，范冰冰用「大小合同」簽約方式，拍攝4天就有片酬6千萬人民幣，對此，范冰冰工作室也發出嚴正聲明，指他公開機密合約是破壞商業規則，並構成毀謗，並針對汙辱范冰冰行為，要求刪掉侵權內容，並保留法律責任。

(中時電子報)