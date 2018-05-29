柯志恩：不適任教長請辭 賴揆仍欠國人一個道歉

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旺報

國民黨立委柯志恩多次爆料教育部長吳茂昆違法事蹟，上周五（25日）更查出吳茂昆2005年赴大陸杭州參加「高科技論壇高峰會」沒申請，如今吳茂昆終於自動請辭，柯志恩29日中午在臉書表示，吳茂昆是自己解脫，也是體察民意；但是行政院長賴清德還是欠國人一個道歉。

柯志恩臉書如下：

爭議纏身的吳茂昆部長，終於向賴揆請辭了！

一位不適任、不適格的教育部長，主動請辭是對自己解脫，更是體察民意的最好決定。

40天來、史上爭議最多的教長，也是史上任期最短的部長，吳茂昆不只是誤闖叢林，更是自誤誤人，他可說是民進黨政府的犧牲打，也是政治干預教育的壞印記！

然而，倘若蔡政府真正理解謙卑，尊重大學自治和台大遴選委員會，何來潘文忠閃辭？又何來吳茂昆？又何來如此難堪的收場？

請辭獲准--這是遲來的教育正義！賴院長雖做出符合民意的決定，讓吳部長去職，給教育一個重新開機的機會，然而，賴揆找吳部長遂行「拔管」的政治任務，確實對台灣高教、大學自主和台大發展各層面都造成難以彌補的傷害！賴揆還欠國人一個道歉！

由衷希望賴院長為了挽回政府的專業形象，為了重建人民對教育的信心，為了維護大學自主、校園自治的價值，更為了台灣長久累積的法治根基，務必任用真正具備教育專業、且嚴守教育中立的新教長，莫再重蹈覆轍，繼續在教育場域操弄政治算計，請蔡政府還給教育一個專業乾淨的空間！

(旺報 )

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