普丁後第一人 俄滑冰金牌美女獲安倍贈秋田犬

2018年05月29日 14:31 中時電子報 蔡萱

日本首相安倍晉三也參與了贈犬儀式。小秋田犬調皮的想咬住牽繩。(路透)

俄羅斯美女花式溜冰選手薩姬杜娃（Alina Zagitova）2月平昌冬奧在奪下女子個人賽金牌，也為她的職業生涯再創高峰，除此之外，這面金牌也成為了她和父母談判的籌碼，讓她得以順利獲得日本首相安倍晉三贈送的日本國寶犬 ─ 秋田犬，也是成為俄羅斯總統普丁之後的第一人。

年僅16歲的薩姬杜娃26日在莫斯科的飯店中，獲得了她夢寐以求的新夥伴，也就是日本知名的秋田犬，她說：「我等了今天很久了，很高興收到這份禮物會好好珍惜」。日本首相安倍晉三也在訪問莫斯科要與俄羅斯總統普丁會面之餘，偕同妻子安倍昭惠一起出席了這場贈犬的儀式。

會上薩姬杜娃從秋田犬保存協會主席遠藤敬（Takashi Endo）手中接過她心心念念的秋田犬，這隻3個月大好動的小母狗，在美女的懷抱中完全不怕生，立刻開始親暱的舔起薩姬杜娃的臉，安倍晉三以及夫人安倍昭惠也在一旁拍手，為再一次「狗狗外交」的成功感到開心。

日本首相安倍晉三抱著這隻可愛的小母犬。(美聯社)

被命名為「Masaru」的小秋田犬完全不怕生，看起來很喜歡新主人薩姬杜娃。(美聯社)

薩姬杜娃抱著小秋田笑得超開心。(美聯社)

小秋田犬開心搭上薩姬杜娃的肩。(美聯社)

其實薩姬杜娃過在冬奧前於日本新潟縣訓練，當時被雜誌上的秋田犬吸引，於是懇求過父母讓她養一隻，但當時她父母的條件是要贏得冬奧金牌才會考慮同意，結果她力壓俄羅斯花式滑冰選手梅德韋傑娃，奪下女子個人賽金牌，日本秋田犬保存會得知此事後，決定向其贈送秋田犬，也讓她這次終於可以如願以償將狗狗帶回家。

薩姬杜娃打算將愛犬命名為「Masaru」，也就是日文「勝利」的意思，是不少日本男性會使用的名字。這也是第二隻日本送給俄羅斯的秋田犬，第一隻是日本送給了俄羅斯總統普丁，普丁將其命名為「夢」（yume），不時會看見俄羅斯官方釋出牠與普丁的溫馨互動。

(中時電子報)