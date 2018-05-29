立院三讀 6萬基層警消每月加薪1370元

2018年05月29日 14:37 中時 楊孟立

立法院院會今天三讀通過「警察人員人事條例修正草案」，警正四階（兩線一星）以下人員之最高年功俸俸額從原先的500俸點提升至525俸點，警正三階（兩線二星）之俸額再加至550俸點，每月約可加薪1370多元，第一年約有2萬8千人受惠，未來將澤被6萬6千位警消人員。

民進黨立委周春米表示，這案子經過司法委員會聯席內政委員會審查，昨天也經過行政院長賴清德協同立法院、考試院協商，最後達成共識，今天也在朝野各委員支持下三讀通過。這是政府在警察節前夕對於警察辛勞稍稍的肯定，也謝謝警消長期對台灣社會長期瘩付出。

民進黨立委蔡適應說，過去警消因公傷殘人數為904人，這反映出警消人員長期在高危險、高風險的狀況下工作，警消待遇調整有其迫切性。2007年曾調整一次，馬政府時代也曾研議，但沒真正落實，現在小英總統看到了，我相信未來對於警消人員的待遇有合理提升。

國民黨立委李彥秀指出，這只是保障警消權益的一小步，國民黨長期贊成警消加薪案，年改討論的時候，國民黨一直強調警消工作特殊要有考量，非常遺憾沒被執政黨接受。上一次國民黨執政，謝國樑委員提出警消加薪，被民進黨批評為錢坑法案，而這一次火速通過段宜康委員版本，更加顯示民進黨的昨是今非，一切為了政治操作。

(中時 )