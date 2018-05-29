高雄長庚300醫護自發「快閃」 為癌症病患打氣

2018年05月29日 15:17 中時 李義

高雄長庚各職類員工揮舞手機閃光燈，為癌症病患及家屬打氣、點亮抗癌路。（李義攝）

高雄長庚近300位各職類員工主動參與快閃活動，合唱組曲為癌症病患、家屬加油打氣。（李義攝）

高雄長庚近300位各職類員工主動參與快閃活動，合唱組曲為癌症病患、家屬加油打氣。（李義攝）

護理師們打著雨傘出場，象徵為癌症病患撐起保護傘，抗癌路上一路相隨。（李義攝）

閃活動開始前，報名參加的醫師組合影留念。（李義攝）

快閃活動結束後，參與的醫護人員留在現場合照留念。（李義攝）

抗癌路上愛相隨！高雄長庚醫護人員耗時數月，透過臉書、LINE私下籌畫「一閃一閃真大心」快閃活動，29日下午在醫院1樓大廳登場，293位跨職類員工輪番上陣，儘管先前從沒正式預演，他們仍默契十足勁歌熱舞，並同時打開手機閃光燈，藉閃爍燈光為癌症病患及家屬加油打氣。

主辦人、高雄長庚醫院癌症資源中心醫師羅盛典說，這可能是全球醫療機構首次為癌症病友策畫的大規模快閃活動，事前藉由臉書、LINE及多場分組練習，串連近300位醫師、護理師、社工、營養師、行政人員、社工、志工、技術人員，以合唱組曲方式快閃，同仁平時各自在不同領域忙碌，甚至得犧牲深夜、假日來醫院練習走位。

活動時間一到，小提琴聲響起，以《月亮代表我的心》打頭陣，接著護理師、國際醫療行政人員、醫師、醫檢師、放射師、營養師、心理師、社工師、行政主管、志工們陸續拍手出場，合唱《癡情玫瑰花》、《再出發》、《外婆澎湖灣》、《一支小雨傘》、《我的未來不是夢》組曲，最後高呼口號「醫病攜手、癌症遠走」、「Treatment for all」。

由於參與人數眾多，加上快閃活動事前需要保密，因此並未舉辦完整彩排，參加者僅彼此互傳影片掌握練習進度，整形外科護理長戴雪玲說：「雖然實際上場時有人同手同腳、失控走音，但反而更能展現醫護人員的誠意，真的很棒！」

癌症中心志工傅振美說，醫護人員工作繁忙，卻自發性踴躍報名這次快閃活動，她身為志工看了非常感動，更高興自己有機會參與其中。

高雄長庚副院長藍國忠表示，癌症占據國人十大死因，高雄長庚團隊提供診斷、治療、預防、照護均以病人為中心，這次呼應國際抗癌聯盟2018年口號「treatment for all」，全院自發參與快閃活動，希望展現快樂關懷，讓醫療端、病人端一起打擊癌症。

羅盛典補充說，快閃活動另一個目的是宣傳6月2日下午即將登場的「醫同跨越‧讓愛飛翔」跨院區癌友歌唱比賽，高雄長庚希望透過快樂、希望氣氛表達對癌友及家屬的支持，快閃活動已全程錄影，後續將爭取在國際抗癌聯盟UICC網站放送，讓全世界看到台灣醫護對癌症病友的關懷。

(中時 )