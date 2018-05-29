黑潮20「島」航計畫 藍色國土體檢明出航

2018年05月29日 15:14 中時 廖德修

黑潮基金會明天從花蓮港啟航，執行長張卉君（右2）說明計劃內容。（廖德修攝）

黑潮基金會執行長張卉君指出這次程，以及沿途停靠的港口。（廖德修攝）

環保團體「黑潮海洋文教基金會」今天表示，為了避開鋒面，將提早2天於明天（30日）從花蓮港開船，逆時針繞行台灣（含澎湖、小琉球及蘭嶼等外島）1周，共14天航程，停泊12個漁港，沿途進行塑膠微粒、水下聲音、水質溶氧三項採樣檢測。預計規畫47個檢測點，將為台灣「藍色國土」建立海洋微塑膠現況的第1分全紀錄，而這也將是首次收錄台灣海域的環境聲景地圖。

黑潮基金會執行長張卉君表示，今年是黑潮創會20周年，特別規畫了「島航計劃」，號召25名藝文創作者、環境議題工作者，共同繞行台灣1周。成員包括作家吳明益、廖鴻基、現代舞團INTW，還有留學西班牙的基隆畫家王傑等，共同參與整趟繞島行程。

上述人員將進行海上調查任務及海洋創作，藉由文學及繪畫「描繪」出台灣海洋現況，並於下半年在全台巡迴分享講座及行動展。吳明益在為期2周的航海紀錄裡將每天進行一篇文學創作，並且在其臉書分享，同時也構思如何跟王傑的繪畫結合創作。

另一位作家廖鴻基是創會董事長，他曾在2003年組成成黑潮團隊，進行長達1個月的「福爾摩莎巡禮」，首次由海上繞行台灣一周。15年後他又將踏上當時的那艘「多羅滿號」，不過這次只參與屏東到花蓮段航程。他感性的說：「島越繞才會越大，生長在台灣島上的我們長期背對海洋，侷促於陸域邊界；若能轉身面向大海，將會發現海洋連接世界的板塊，視野無限廣闊。」

海洋委員會海洋保育署署長黃向文也應邀參加其中部分航段，她原本是海洋大學教授，長期關心海洋廢棄物的狀況。她說，海保署成立不久，她是以「滿月」的心情參加這次的活動；未來也會積極與公民團體合作，共同推動海洋保育工作。

(中時 )