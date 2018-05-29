熱到爆！宜蘭縣本月8人就醫急診、4人住院

2018年05月29日 15:02 中時 胡健森

最近天氣熱到嚇人，屏東縣日前更發生騎機車環島的男子熱死的案例，根據統計，宜蘭縣這個月已有8名熱傷害的急診病患，其中4人甚至得住院治療，宜蘭縣政府衛生局29日特別提醒，未來一周各地仍多屬於高溫炎熱的天氣，民眾務必要掌握「保持涼爽、補充水分、提高警覺」3要訣來預防熱傷害的發生。

根據宜蘭縣政府衛生局調查統計，宜蘭縣5月份雖然沒有透過消防局協助送醫的熱傷害患者，但全縣的醫院卻已經有8位熱傷害急診病患，其中4位經診療後轉門診追蹤，另4位病情較嚴重的民眾則得住院治療。

宜蘭縣政府衛生局長劉建廷表示，任何人都有可能會發生熱傷害，一旦出現疑似熱傷害的徵兆，包括體溫升高、皮膚乾燥變紅、心跳加速，嚴重者可能會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等中暑症狀，此時必須迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、盡快提供加了少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。

宜蘭縣政府勞工處也呼籲各事業單位，務必加強勞工健康及作業環境管理，降低作業場所溫度、提供陰涼休息場所、提供適當飲料或食鹽水、調整作業時間、增加作業場所巡視頻率、健康管理及適當安排工作等，且特定高溫作業的勞工，依照職業安全衛生法規定，每日工作時間不得超過6小時。

此外，雇主也要建立緊急醫療、通報及應變處理機制，縣府勞工處也建議雇主應在工作現場提供飲水、食鹽水、運動飲料或是具膠質的冷飲，以減緩水份流失，飲料溫度以約10至15℃為宜；如果勞工的作業場內有鍋爐等高溫設備，可設置隔熱板、隔間與灑水氣等阻隔設備，以有效降低環境溫度、避免對勞工的熱傷害。

(中時 )