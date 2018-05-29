龍應台：吳茂昆折損 最可惡是蔡政府

2018年05月29日 15:01 旺報 簡立欣

教育部長吳茂昆下台，作家龍應台在臉書表示雖然吳茂昆該走，因為他根本就不應該上台；但龍應台還是感到很傷痛，因為一個科學家的培養不容易，是「國家的寶貝」；吳茂昆下台當然是他自己極度缺乏政治智慧，但最可惡的是任命他的民進黨政府。龍應台並「懇求」蔡總統：還有兩年，教育不可以敗壞，「請為台灣保住一塊淨土。」

龍應台臉書全文如下：

不可以。

看到消息，很傷痛。

他該走，因為他根本就不應該上台。

我傷痛是因為，吳茂昆是台灣培養出來的重要科學家。你知道一個科學家的培養需要多少年華、多少資源一點一滴不懈的灌溉？從小學大學的科學教育，到美國與世界科學環境的濡染；從他家庭師長的日日關注，到他個人的焚膏繼晷和天生才氣，這條路有多漫長，有多艱難？

每一個重要科學家都是國家的寶貝。

這樣的折損，當然是他個人的極度缺乏政治智慧－－接任時怎可不知情勢？上任後，怎可隨意發言？事情的是非曲直，怎可如此一意孤行？掌全國的教育，怎可以「打手」之姿態行教育之治理？

這樣的折損，最可惡的是任命他的民進黨政府。

就組織行政而言，草率行事。如此重大的部長職位，事先不做功課，查清對象的行事風格及「清白」細節，爭議風雨中，倉促出手。

就國家治理而言，完全不認識「教育」為國家之存在根本。如果國家要沉淪的話，任何部門都可以屈從於政治算計，唯有教育不可以。任何部門都可以取悅於財團，媚俗於民粹，扭曲於選票，唯有教育不可以。任何部門都可以墮落、崩離，唯有教育，不可以。

還有兩年，蔡總統。求求你。教育，不可以敗壞。請為台灣保住一塊淨土。一塊就好。

(旺報 )