《哈利波特》男星閃婚脫同志疑雲 妙麗低調又失戀

2018年05月29日 15:00 中時電子報 蔡曉婷

艾瑪華森和考特歐文斯崔被爆分手。（圖／達志影像）

曾在電影《哈利波特》系列中演出配角「奈威」的男星馬修路易斯（Matthew Lewis）2年前和交往4個多月女友安潔拉瓊斯（Angela Jones）求婚成功，今(29日)他在IG曬出婚照，宣布已成為人夫，另一方面昔日同學「妙麗」艾瑪華森（Emma Watson）則被爆和男星考特歐文斯崔（Chord Overstreet）玩完了，艾瑪近期低調取消關注對方IG，半年情告終。

馬修路易斯2001年起參加《哈利波特》電影系列，在其中扮演時而懦弱、時而堅毅，說話還會口吃的「奈威」，「畢業」後馬修路易斯「男大十八變」成為肌肉壯男，2015年還半裸登上同志聖書《Attitude》封面，成為同志天菜，隔年演出《我就要你好好的》中女主角熱愛馬拉松的前男友，形象也越趨成熟。

2016年馬修路易斯向女友安潔拉瓊斯在巴黎鐵塔下求婚成功，據悉馬修當年是參與宣傳奧蘭多環球影城哈利波特主題樂園時，認識了擔任活動企劃的女友，兩人一拍即合，交往4個月就決定攜手終身，如今順利完婚，「馬份」湯姆弗蘭頓（Tom Felton）也留言恭喜。

另一方面，「妙麗」艾瑪華森的感情路就沒那麼順利，本月成婚的英國哈利王子（Prince Harry）曾傳追求她慘遭打槍，艾瑪接連與金融家、橄欖球員、樂團男友分手後，去年11月和大10歲企業家威廉奈特（William Knight）也切了，之後被目擊和《歡樂合唱團》男星考特歐文斯崔（Chord Overstreet）約會，但今傳出日前低調分手，從她取消關注男方IG的舉動或可間接證實。

(中時電子報)