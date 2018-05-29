清大翻轉未來打造你的影響力青年論談

2018年05月29日 15:04 中時 陳育賢

勞動力發展署桃竹苗分署29日在清大旺宏館舉辦「翻轉未來，打造你的影響力」青年論壇，產、官、學菁英都到場分享經驗。（陳育賢攝）

為協助青年提升國際競爭力，打造成功致勝關鍵法則，勞動力發展署桃竹苗分署29日在清大旺宏館舉辦「翻轉未來，打造你的影響力」青年論壇，吸引400多位師生參與，勞動力發展署長黃秋桂及清大副校長林聖芬等產、官、學人士都出席，迴響熱烈。

首場論談主講人是以32歲創業成的世紀奧美公關創辦人丁菱娟，她除分享自身創業歷程外，更以過來人經驗鼓勵青年勇於學習新事物、挑戰自我，並抓緊新世代浪潮下所帶來的機會。

接續有黃秋桂、清大學務長謝小芩及丁菱娟分別以「站在時代浪頭上─台灣青年競爭力之現在與未來」，以及與青年共同探討「改善青年學用落差」、「提升青年國際競爭力」及「增進自身不可取代性」等3大主題講座，學生們也熱情回應。

黃秋桂指出，改善青年就業問題一直是勞動部重要的政策主軸，根據台灣就業通的「2017新鮮人職場競爭力大調查」顯示，有高達97.61％的企業願意僱用社會新鮮人，而企業最愛的新鮮人必須具備主動積極、認真負責2大特質。

另，主動積極更是新鮮人應具備的基本工作態度，青年也應把握時間充實自己、提升自我價值，才能在機會來臨時發揮所長。

勞動部也將持續推動各項青年措施，提供各項青年資源，讓年輕成為汲取新知的最佳本錢，新鮮人更能成為職場搶手人才。

下午場另有資誠企業管理顧問公司執行董事林瓊瀛主講「與青年暢談如何培養國際觀」、「跨領域的知識及技能」；岑永康及知名部落客艾兒莎與林瓊瀛執共同分享「成為職場A咖的關鍵技能」、「如何脫穎而出成為職場A咖」、「 什麼樣的人才特質才是企業經營者或主管眼中的職場A咖」等主題。

(中時 )