東海大學推5年2千萬 助家扶海外貧生來台讀大學

東海大學與家扶基金會推動「海外精英培植計畫」，規劃5年以2千萬元資助50名家扶基金會所扶助的海外貧困優秀學子來台就讀東大。（陳淑芬攝）

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用教育來協助國際貧困學子翻轉未來，東海大學與家扶基金會推出「海外精英培植計畫」，規劃5年以新台幣2千萬元，資助50名家扶基金會所扶助的海外貧困優秀學子來台就讀東大。校長王茂駿29日說，可增加東大學生國際觀，並了解世界多元文化，創造雙贏。

家扶基金會董事長趙犁民與東海大學校長王茂駿29日簽署「海外精英培植計畫」，家扶基金會在吉爾吉斯所扶助的青年Kairat（馬愷樂）也到場見證，他是培植計畫的第一位成員，也是吉爾吉斯首位來到台灣就讀大學的青年。

王茂駿表示，東大重視社會關懷，經家扶推荐馬愷樂到東大華語中心學習中文1年，校方鼓勵他留下持續學習，並與家扶合作推動培植計畫，每年提供每名受獎生10萬元獎助學金，規劃5年以2千萬元協助50名海外貧困優秀學子。東大不但關懷台灣在地社會，並延伸與全球救助接軌。

家扶基金會執行長何素秋表示，家扶從2004年起在海外建立服務據點，有蒙古、吉爾吉斯、史瓦濟蘭、越南、柬埔寨、緬甸、寮國及約旦等地。投資教育可促進國家生產力，更是個人翻轉未來的機會。

馬愷樂即將在今年9月就讀東大企管系，他說，希望畢業後能從事貿易類的工作，返國後希望能帶領更多弱勢青年一起努力翻轉未來。

(中時 )

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