小嫻曾拒拍吻戲自斷生路！演《女兵日記》甩失婚悲情

2018年05月29日 15:19 中時 林淑娟

小嫻練出二頭肌，主演《女兵日記》超有說服力。（TVBS）

小嫻練出二頭肌，主演《女兵日記》超有說服力。（TVBS）

劉香慈當媽媽後勤健身，身材體態更勝未婚時。（TVBS）

劉香慈當媽媽後勤健身，身材體態更勝未婚時。（TVBS）

《女兵日記》卡司見面會。（TVBS）

《女兵日記》劉香慈、小嫻、楊晴、李宣榕、楊雅筑。（TVBS）

小嫻、劉香慈、楊晴比賽伏地挺身》。（TVBS）

《女兵日記》卡司見面會。（TVBS）

《女兵日記》卡司見面會。（TVBS）

TVBS首部自製八點檔《女兵日記》29日在屏東墾丁舉行卡司見面會。這分別是兩個女主角劉香慈結婚生子以及小嫻婚變後的第一部戲，劉香慈分享婚後在家庭與事業之間掙扎的心情，當她提到傳統觀念中不管女生事業衝得多好，一旦結婚生小孩，就算另一半支持，但也許長輩或其他第三個聲音也會告訴你要「自我抉擇」，一旁的小嫻心有所感突然大呼：「沒錯！」

這是小嫻與何守正鬧婚變後的第一個戲劇演出，剪了超短髮、練出健美二頭肌的她說：「我也沒什麼工作，真有戲來為何不珍惜？有戲拍真的好感謝、好感恩！」她沒想過居然還有機會出來拍戲，「這部戲讓你有改變、還遇到這麼好的演員們，又可以離開台北，屏東真的好好玩、東西好好吃，一切都很棒」。

小嫻說真的很久沒人找她演戲了，上一次是2014、2015年左右拍大愛台的戲，當時家人真的有好幾個月看不到她，她每天拍完戲回家卸妝後睡覺、早上5、6點就出門。至於為何好久沒人找她拍戲，她苦笑說，其實是自己斷了生路，因為幾年前演偶像劇時，已婚的她自己說無法拍吻戲，從此後就沒人找了。

小嫻為戲剪短髮，且愈剪愈短，她坦言，當時腦中有一首歌飄過：「回憶過去～」現場唱起唱起了《新不了情》，是否呼應到現實生活中的感情，她笑回：「哎唷！不要扯我的事啦！」她表示，現在的自己就像爸爸說的「路會更寬」，除了為戲剃髮，才剛拍幾場戲時，導演就問她：「可以不要有眼睫毛嗎？」她當天就去把嫁接睫毛都卸掉，後來她主動跟化妝師說「不然眼線也不要好了」，還被勸阻，「突然發現頭髮沒了、眼睫毛沒了，你習慣的那一切都沒有時，其實也還可以！很謝謝導演、劇組把我所有習慣的那些東西都拿掉，雖然偶爾還是會不由自主想撥髮啦」。至於離婚進度，她說還是一樣律師在進行中，「差不多了，現在也沒時間聯絡這個」，何時能恢復自由身？她也說現在已經很自由。

這是劉香慈繼2010年的《新兵日記》後「第三度入伍」，她笑說，做夢都沒有想到會再度進入軍營，她從最美士官長升等成最美連長，戲外身份也從單身進入人生另一個階段，有了老公和小孩，戲裡戲外都相呼應，幸運的是，現實中的她還蠻幸福的，可以繼續追求自己的理想，沒有受到傳統的束縛。她說，當接到前民視總經理、現任TVBS副董事長陳剛信徵召時，她內心很緊張，一度猶豫，但老公也希望她不要有遺憾，鼓勵她「一定會有辦法的」，加上她從18歲起就被陳剛信照顧至今，「他要求我，我就一定要出來接，只是第三次做這件事，我不斷問自己、也跟副董聊，如果做得沒有以前好，為何要做這件事？我能超越《新兵》嗎？如果不能，一定要接嗎？因為我不是要做一樣的事，而是要做得更好！」

前陣子劇組演員一起去錄《食尚玩家》，當天剛好保姆請假，劉香慈只好帶著一歲多的兒子同行，小嫻說，雖然劉香慈人在拍吃美食畫面，但看得出來她心裡想的都是兒子，劇中飾演單親媽媽的自己就觀察著她散發的感覺，心想：「我等一下就是要這樣演！」

《女兵日記》是前民視總經理陳剛信轉任TVBS副董事長後的首部作品，除了劉香慈、小嫻，楊晴、羅平、陳謙文、李宣榕、楊雅筑、梁登凱、博焱、梁舒涵、方語昕、鄭亞、林宜禾、王亭之、游小白、尹彥凱等演員都參與演出。卡司見面會上，幾乎所有「女兵」們黑了一大圈，只有楊雅筑還是皮膚白皙，她笑說，「我就是曬紅了又變白，白了又紅不會黑」。日前拍到中暑的她，以前不懂為什麼有人會暈倒，直到有一場在大太陽底下的戲，她因沒喝水加上血糖低，拍到頭昏眼花前後搖晃，事後站她身後的班長說：「都說不行了，還拉不走！」站她身邊的劉香慈被嚇到，一開始還想說她怎麼在前後搖，結果越晃越大力。

拍了兩個多月的女兵戲，大家都把軍人教條「內化」，小嫻說，有一場戲下雨了，導演已經喊cut，但大家還是不敢動，因為指揮官沒有說可以離開，反而是其他新兵們先落跑，她覺得在軍營裡學到團結、永遠忠誠，出去後跟家人、朋友相處亦是如此，絕不拋棄任何一位弟兄。劉香慈則是連跟兒子說話也會不自覺喊口號：「喝水！喝水！50c.c.，開始行動！喝水！」

(中時 )