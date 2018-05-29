墜機4年謎團無解 馬航MH370搜尋正式劃下句點

孩童臉上塗著紀念馬航MH370班機失事的圖案。（圖/美聯社）

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中時電子報

據英國廣播新聞網（BBC）報導，2014年3月8日，一架從吉隆坡（Kuala Lumpur）前往北京的馬來西亞航空（Malaysia Airlines）MH370班機，在起飛後一小時與地面失去聯繫至今，4年的時間過去，機上包含機組員共239人始終下落不明，但在多方協尋未果下，負責協尋的美商Ocean Infinity和馬國政府正式於稍早決定，搜尋MH370班機任務正式劃下句點。

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由於謎團與盲點太多、機身遺骸和乘客遺體都欠缺，讓MH370空難被稱為航空史上重大謎團之一，包含美軍、澳洲空軍、紐西蘭空軍、馬來西亞與新加坡都曾派出海空兩路，由P-3「獵戶座」海上巡邏機（Lockheed P-3 Orion）和軍艦配合，包含南海、麻六甲海峽和印度洋海域擴大搜查，但始終未能找到關鍵性的證據。

一晃眼4年過去，馬航MH370墜機的真相依然石沉大海。（圖/路透社）

與中國南方航空共享班號、使用波音（Boeing）777型客機的馬航MH370班機，當時事故發生之際，其最終位置被重新判定了多次，最後才認定可能是進入南印度洋失事。雖曾找到大型飛機襟副翼殘骸，並由波音確認是MH370班機一部分，但最關鍵的黑盒子卻始終無法尋獲，也讓墜機事件至今仍無法精準確定其墜毀地點。

澳洲海軍也派出P-3巡邏機，協助從空中查找飛機遺骸和乘客。（圖/美聯社）

馬航MH370客機共載有227名旅客及12名機組人員，其中馬國公民50人、中國大陸旅客有152人、印尼籍7人和澳洲6人，共來自12個國家與地區。正因為搜尋成果一直卡關，也讓班機墜毀之因流傳眾多謠言和傳聞，像是恐攻、系統故障、缺氧的論點，甚至還出現該機機長扎哈列劫機自毀的流言，或是外星人劫持的「可能性」，但都被馬來西亞政府和波音否認。

停止搜尋的MH370墜機事件，究竟何時才能解開真相？（圖/路透社）

耗時4年、範圍極廣，曾聯合多國海軍和私人搜查公司之力，都無法讓馬航MH370的真相浮現，如今因經費缺乏而決定喊停，恐怕真讓這場墜機謎團「石沉大海」，直到某天黑盒子浮出時，才有機會能解開其中讓外界費解的事件真相。

(中時電子報)

文章來源：MH370: Ocean Infinity's search for missing plane formally ends

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