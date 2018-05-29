腸病毒跟著高溫發燒 創單周停課紀錄

疾管署表示，腸病毒疫情即將進入流行期。（陳志祥攝）

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腸病毒疫情隨著高溫發燒！上周全國因腸病毒而停課達到112班、創下今年單周最多停課班數紀錄，疾管署研判這幾天就會進入腸病毒流行期，而且疫情高峰至少延燒2個月，民眾必須注意防範。

疾管署疫情中心統計，國內上周（5月20日至5月26日）腸病毒健保門急診就診共有9815人次，較前一周一口氣跳升22.1％，由於腸病毒疫情已經連續6周攀升，預計這幾天就會達到流行閾值（11000人次）。

疾管署副署長羅一鈞表示，目前高溫溼熱適合腸病毒發展，上周就診人次將近去年同期2倍，顯示今年疫情比去年嚴重，家長務必留意小孩，如果感染腸病毒要及早就醫，病情嚴重者有器官衰竭的可能性。

上周國內新增2例併發重症病例，使得今年累計9例腸病毒併發重症病例，高於去年同期（2例）及前年同期（8例），改寫3年來新高紀錄。

這2名重症個案分別為中部1歲男童與2歲女童，疾管署防疫醫師吳佩圜表示，1歲男童5月初曾因手長水泡、嘴破就醫住院，出院當晚因發燒、腹瀉症狀再次住院，後續出現左下肢無力，經檢驗審查確認為克沙奇病毒A16型感染併發重症。

另1位2歲女童5月上旬即因咳嗽、食慾下降、發燒等情形多次就醫，5月中旬個案因出現腹瀉、嘔吐、肌抽躍、嗜睡及左側肢體無力偏癱等症狀就醫，檢驗確認為克沙奇病毒B3型感染併發重症。

羅一鈞指出，上周全國因腸病毒疫情而停課班級有112班，這是今年以來單周最多停課班數，分別是幼兒園81班、國小15班與托育機構16班。

(中時 )

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