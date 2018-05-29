警官下班提款 機警攔阻詐騙

台南市警二分局巡官華書賢（右一）下班途中及時阻止蔡姓女子（中）被詐騙。（洪榮志翻攝）

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台南市警二分局督察組巡官華書賢28日晚間下班返家途中，行經佳里區某郵局提款時，發現提款機附近有一名27歲的蔡姓女子，行跡十分可疑，直覺對方可能被詐騙集團指示匯款，立即上前攔阻，並表明警察身分，及時阻止蔡女被騙失款。

警方調查，昨天晚間8點多，華書賢下班行經佳里區中山路郵局準備提款時，赫然發現郵局ATM提款機旁的蔡姓女子，蹲在地上看著手中郵局轉帳單據資料，並用手機持續與人通話，直覺可能是被詐騙。

但因無法確定，華員於是在旁等候，待數分鐘後蔡女起身，一邊與對方通話一邊走向ATM提款機；華員側聽蔡女的對話內容後，確認對方是與詐騙集團通話，於是上前阻止並表明身分，還幫蔡女接聽電話，發現對方是一名操大陸口音的女子，聲稱蔡女先前以信用卡付款租借1台WI-FI上網機，但因業者不慎設定成分期付款，要求蔡女至ATM提款機操作取消分期付款。

「這通電話是最常見的取消分期付款詐騙手法，準備要向妳行騙的。」華員掛斷電話後，隨即向蔡女說明，只見對方緊張得雙手直發抖，於是先安撫其情緒，再以電話聯繫佳里警分局佳里派出所派遣線上警力到場處理。

在等待員警到場過程中，蔡女情緒緩和下來，才表示自己剛辦信用卡，很多使用方式都不懂，也不曉得是詐騙手法；華員也趁機向蔡女宣導常見詐騙手法，避免再遭詐騙。

佳里派出所員警到場後，詢問蔡女詐騙過程及有無財物損失；蔡女表示，因華員及時攔阻，才沒有財物損失。佳里所員警與華員再次向蔡女作預防詐騙宣導後，也請蔡女將自身經驗告訴親朋好友，避免讓血汗錢，流入詐騙集團手中，共同預防詐騙，蔡女離去前更頻頻道謝。

警方說，華員原為佳里警分局基層員警，甫今年3月從警大研究所畢業，即派任警二分局督察組，工作表現認真。

(中時 )

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