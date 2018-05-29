狗便未清檢舉獎金高達9成 北市7年僅18件

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民眾遛狗未清狗便，不僅破壞市容，也易造成環境汙染。市議員潘懷宗指出，北市環保局祭出高額檢舉獎金，可實收罰鍰金額90％，但民眾仍不埋單，近7年只有18件檢舉案，他還發現市府設有狗便箱，裡頭卻空空如也，1個月卻僅提供4個袋子，實在不合理。

潘懷宗今在議會總質詢指出，近5年來，每年都有上百件狗便未清陳情，民眾抱怨連連。若飼主未清狗便被告發，依法可處1200到6000元罰鍰，為增加檢舉誘因，北市檢舉獎金額度不斷調升，從2002年起從20％、50％、75％，到2016年提高到罰鍰額度的90％。

不過，民眾檢舉時通常不知飼主是誰，還要把狗狗跟人連結起來，舉證難度非常高，近7年來只有18件檢舉案。潘懷宗要求，設環保局要設法想辦法解決問題，否則狗便不僅破壞市容，還會有臭味，易造成環境影響。

潘懷宗說，市府環保局、水利處、公園處、動保處4等單位，分別在公園、垃圾桶等處設有狗便清潔箱，但裡面卻空空如也，被塞買垃圾跟雜物。他調閱資料發現，環保局220個狗便箱，1年僅用8萬多個狗便袋，換算每天只有1個；水利處更扯，14個狗便箱去年只發660個袋子，平均1個月只有4個可用，實在不合理。

他要求，市府除了加強宣導自行攜帶狗便用具，也要補足狗便袋，讓飼主緊急時可使用，另外為響應檢塑政策，未來狗便塑膠袋應改為可分解材質，從源頭避免環境汙染。

環保局長劉銘龍表示，狗便袋最後是進焚化爐燒，是否為生物可分解袋子，影響不大；台北市長柯文哲則稱，這個要檢討，市府應把4單位整合，統一採購狗便袋、統一處理，會請劉銘龍當專案負責人，未來購買狗便袋時，若與一般塑膠袋價格沒有差很多，還是可考慮用較友善生態環境的袋子。

(中時 )

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