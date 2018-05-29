吳茂昆千字請辭聲明他神翻譯 網讚「精闢」

網友神翻譯吳茂昆的千字聲明，大家紛紛笑翻。(圖/蔡依珍攝)

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中時電子報
／綜合報導

吳茂昆今(29)日發出多達千字的請辭聲明，裡頭提到自己遭到在野黨的羞辱，與媒體的汙辱，因此，幾經思量，決定此時以最高的道德標準，向頼院長請辭，並已獲得賴院長的同意。針對吳茂昆的千字聲明PTT上一名網友直接幫大家「神翻譯」，沒想到引發大家的共鳴紛紛大讚「翻譯系4ni(是你)」。

吳茂昆發出的聲明稿一開頭表示「各位親愛的伙伴，我已於上周末向行政院口頭請辭並獲准了。」

▲網翻譯→各位夥伴

「自107年4月17日我同意賴院長邀請，接任教育部長職務之後，特定媒體即開始撲天蓋地且用不實的指控抹黑本人，在野黨立委亦極盡能事的羞辱我，將我刻畫成一個惡質的人。我這一生，無論在任何位置，都兢兢業業面對各項挑戰，但從沒遭受如過去一個多月來，對人格的嚴重汚蔑與羞辱。」

▲網翻譯→嗚嗚嗚

「我長期在研究單位，擔任過大學教授、校長，也一直都在指導學生，因此，對於接任教育部長一職進而規劃、實踐教育理念，是我認為無論多困難都應該要全力以赴的工作。.....」

▲網翻譯→嗚嗚嗚

「在此，我必須向教育部同仁表示由衷的感謝。雖然我們共事僅有短短一個多月的時間，即使面對在野黨立委在立法院惡意且無理的挑釁，我們仍然順利完成幾項重要法案的審議。……外界一直以我是因為要執行「拔管」才接任教育部長職務，事實不然！從願意擔任諮詢小組成員到之後接任部長實際處理此事，我的立場及信念自始至終都一致。.....」

▲網翻譯→嗚嗚嗚

「至於有關我在2005年10月擔任國科會主委時去中國開會的事，當時我是前往中國參加了兩場國際性會議。行程之一是代表台灣到中國蘇州參加國際學術會議(ICSU)。會議後再到杭州，參加由香港科技大學與浙江大學合辦的國際學術高峰會議。當時是香港科技大學的校長朱經武先生，亦即我的老師，邀請我去參加。與會的都是國際一流的科學家，同時也身兼各自國家的科技政策負責人。除了朱經武院士及中國幾位院士之外，.....」

▲網翻譯→有人說我2005去蘇州完再去杭州沒報備， 可是那時候杭州有很多大咖。

「當年這兩場國際會議的行程，事先都已向行政院提出申請，並循程序簽辦，而在行政院回函給國科會的公文中，對於香港科大在杭州所舉行的國際會議並未准駁。.....」

▲網翻譯→我提了申請(跟管爺一樣) 行政院沒同意我(並未准駁，並未准駁，並未准駁) 為了台灣價值所以我去了

「我們的年輕世代未來將要面對一個知識與科技快速變化的時代，.....」

▲網翻譯→我有台灣價值 請大家不要意識形態

這般神翻譯讓PTT上的網友紛紛笑翻，「翻得不錯」、「翻譯系 4NI？」、「這翻譯得超棒」、「神翻譯」。

(中時電子報)

PTT原文
狗便未清檢舉獎金高達9成 北市7… 聯發科、台大、台大醫院跨界合作…

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