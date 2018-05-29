聯發科、台大、台大醫院跨界合作 智慧型手機60秒量血壓

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旺報

聯發科、台灣大學、台大醫院三方醫療電子創新技術研發計畫，近期再達里程碑，透過生物感測晶片與演算法，協助消費者長期監測血壓趨勢，即時掌握個人健康狀況，進而提早預警高血壓病況，以降低心血管疾病死亡率。

高血壓性疾病是全球排名十大死因之一，高血壓因無明顯症狀，常被民眾忽略，而在血壓檢測方面也面臨無法定期量測及硬體設備不便利等問題，無法即時掌握病況。

聯發科技開發了血壓趨勢估測的演算法，經由實際超過一萬筆資料的分析顯示，可覆蓋超過八成使用者的適用範圍；而透過台灣大學電機系教授呂學士、機械系教授楊耀州與台大醫院心臟內科醫師王宗道的團隊共同研究，也確認利用脈搏波傳遞時間與其他參數結合估算，的確可連續監控血壓的趨勢。

王宗道醫師表示，個人健康管理是未來的醫療趨勢，很高興聯發科技長期以來關注台灣醫療領域，投入資源與台大醫院、台灣大學攜手合作協助研發創新，未來民眾可透過手機或者皮膚貼片即可持續監測血壓趨勢。高血壓邊緣值的患者若能妥善控制血壓，就能降低腦心血管疾病的死亡率。

聯發科技無線通訊事業群總經理李宗霖表示，聯發科致力推動半導體晶片技術在健康管理方面的應用，看準醫療界對可攜式、便利的血壓趨勢監測極大需求，期盼藉由此次與台灣大學、台大醫院的合作研究進一步深化智慧型手機、穿戴式裝置的價值，朝向「智慧醫療」的願景邁進。

聯發科技資深副總經理暨技術長周漁君指出，可攜式、穿戴式裝置普及，產生的巨量量測數據不能完全依靠人力判讀；聯發科技使用機器學習與大數據分析，讓每筆量測資料都能發揮價值，幫助使用者管理健康，協助醫師診斷疾病，進而增進民眾的生活品質。

(旺報 )

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