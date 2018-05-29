搶搭勇士再爭冠 Curry 5簽名鞋即將上市

勇士球星柯瑞代言的UA Curry 5簽名鞋將於6月中旬上市。(UA提供)

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中時電子報
Curry 5簽名鞋即將絕世升級。(UA提供)

UNDER ARMOUR攜手勇士球星柯瑞推出「Curry 5簽名鞋」，絕世升級的嶄新一代即將引爆全場！Curry 5採用輕盈質感的低筒設計，結合360度舒適貼合能使腳步快速敏捷，並將鞋款抓地力提升至最高層次，讓柯瑞擅長的急停變向切入更加無懈可擊！

此鞋款更以永遠無法整除的圓周率「π」為靈感來源，讓柯瑞上場就能帶來無限可能！Curry 5不只是一雙球鞋或是外掛，而是一款成熟的全方位作業系統，能讓柯瑞的獨特打法發揮到淋漓盡致，攻守更加變化莫測，臻至威5不凡境界！

酸民總說柯瑞身高及體型不如其他球星，但他能運用敏捷與速度、搭配上熟稔的技巧與過人的球商，再加上無界限的三分能力主宰戰局！多年來，柯瑞隻手將籃球戰局向三分線後推到40英呎，他不墨守成規，且繼續打破常規粉碎現狀。

Curry 5專注低筒設計，打造出速度與敏捷度並存的輕盈腳感。採用全針織鞋面，輕盈透氣同時擁有便於穿脫的良好彈性拉伸，非對稱鞋帶系統則提供360度鎖定貼合感。前足及腳跟周圍ANAFOAMTM包裹技術，打造如手套般舒適貼合的穿著體驗，再搭配泡棉科技內裡，兼顧足跟及側面的穩定包覆，有效鎖定雙足。

首發配色將讓你場上場下同樣搶眼俐落！鞋面部分運用色彩簡潔的黑白搭配，同時以紅色經典SC字母點綴鞋舌，且在白色中底飾有乾淨冰冷的藍色潑墨斑點，為Curry 5帶來簡約動感的輪廓。「Curry 5簽名鞋」即日起開放預購，預計於6月中旬在台上市，售價5280元。

(中時電子報)

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