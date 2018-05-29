水湳智慧城創研專區招商熱 號召企業總部進駐台中

2018年05月29日 15:50 中時 盧金足

水湳智慧城重大公共建設包括國際會展中心、綠美圖、智慧營運中心、中台灣電影中心、中央公園等，將成為全台智慧城市示範區。（圖／台中市府提供）

台中市府經發局29日舉辦「水湳智慧城第一種創新研發專用區」招商說明會，吸引國內外多家重量級業者參加。（盧金足翻攝）

台中市府局29日在台北集思會議中心舉行「水湳智慧城第一種創新研發專用區」招商說明會，吸引國內外多家重量級業者參加。經發局長呂曜志表示，第一種創新研發專用區面積13.67公頃，鄰近逢甲大學，將以設定地上權方式招募，土地容許使用項目包括公用事業設施、行政機關、創新研發產業、金融保險及不動產業及其他經核定的策略性產業，希望讓更多企業進駐台中。

市府表示，「水湳智慧城第一種創新研發專用區」招商說明會，吸引很多有投資意願的業者包括台灣土地開發、台灣世曦、元邦建設、台灣德國萊茵技術監護顧問公司、新光三越百貨、新光人壽、仲量聯行、勤業眾信、祥寶集團、日商瑞穗銀行等廠商參與，詢問度高。

呂曜志行銷「水湳智慧城」未來發展榮景，強調台中是國際級宜居城市，一舉躍升成全國第2大城，顯示城市競爭力成長卓越，近期市府不斷推出重大建設，致力築巢引鳳，盼讓更多企業進駐台中，第一種創新研發專用區將提供研發機構、企業總部及創新育成等產業做使用，創造多元、跨領域交流空間，強化產業結構。

水湳智慧城以人為本進行系統性規畫，並以「低碳、智慧、創新」三大目標，共創環境永續的新興園區，重大公共建設包括國際會展中心、綠美圖、智慧營運中心、中台灣電影中心、轉運中心、水資源回收中心、地下停車場等，整合周邊資源打造研究、實驗、辦公與創新的實踐場域，帶動國際經貿流動與城市交流。

市府北上針對第一種創新研發專用區進行招商，該專區面積達13.67公頃，地點鄰近凱旋路、逢甲大學，將以設定地上權方式招募，土地建蔽率50％、容積率250％，需採全街廓開發，創造多元跨領域的交流空間，強化產業結構。

市府配合引進區域性重點產業能量，目前規畫的策略性產業包括工具機暨機械零組件、光電面板、自行車及零組件、木工機械、手工具、智慧機械及航太、機器人、人工智慧、電動車、無人車、縫紉業及紡織、鞋類及智慧穿戴、綠能、太陽能、生醫生技研發、循環經濟及新農業、國防研發、動漫遊戲AGC、創新育成中心等，項目相當多元。

台中市府經發局29日舉辦「水湳智慧城第一種創新研發專用區」，將以設定地上權招商，可做為創新研發產業、金融保險等產業使用，為配合未來產業發展政策，第一種創新研發專用區將提供研發機構、企業總部及公用事業等使用，創造多元跨領域的交流空間，強化產業結構。

(中時 )