2018年05月29日 16:20 中時 葉書宏 、 王揚傑

防制交通事故傷亡，新北警方加強違規執法。（王揚傑翻攝）

新北市警局鑑於近期轄內車禍死亡事故頻仍發生，有增加趨勢，為加強防制交通事故，特別針對107年1至 5月之交通事故肇事原因行為、易肇事地點及時段，規劃防制交通事故專案執法勤務，嚴正取締違規，養成用路人守法習慣，維護交通安全順暢，有效降低傷亡事故發生。

新北市警局交通大隊表示，統計今年1至5月新北市車禍死亡事故共發生40件，造成40人死亡，分析主要肇事原因多與用路人違規行為有關，闖紅燈、酒後駕車、違規左轉、違反標誌標線禁制、未依規定讓車、搶越行人穿越道、行人違規穿越道路等。

為避免駕駛人任意違規闖禍，警方於5月29日起連續3天，針對闖紅燈、酒後駕車、轉彎未依規定、機車行駛禁行機車道、機車未以兩段方式左轉、併排停車、行人違規穿越道路、汽機車不禮讓行人等重大危害交通安全的違規行為加強取締，以有效防制肇事發生。

新北市李小姐說，上個月底騎機車在永和地區與汽車發生擦撞，就是對方違規左轉造成的，所以她支持警方加強執法，民眾吳先生也說，看到很多機車在車陣中來回穿梭真的非常危險，警方針對機車違規行為加強取締，也是保障機車騎士的安全，作法相當值得肯定。

警方呼籲，駕駛人應隨時留意行車時之交通動態，尤其小客車於左轉彎時，易因駕駛座A 柱擋住視線而發生交通事故，大型車則於轉彎時，易因視線死角而發生交通事故。因大型車座位較高，轉彎時有內輪差或未注意行人穿越而發生碰撞，故請駕駛人行車應仔細觀察車輛周邊行車動態，勿任意變換車道，行人穿越道路亦應注意左右來車，避免遭撞擊。

另一方面，車輛行至交岔路口應減速慢行，也不要心存僥倖而闖紅燈，以免造成個人或他人生命、財產不必要的損失。最後新北警強調，加強執法不是為了績效，更不是搶錢，目的只有一個，就是希望減少車禍的傷亡，請所有的用路人多一份用心，儘量減少違規，就可以降低發生車禍的風險。

(中時 )