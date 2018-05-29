跟小國斷交沒影響 柯P：應表現出不在乎的態度

友善列印
中時

布吉納法索與我國斷交，蔡政府陷入外交危機，台北市長柯文哲第一時間說，應給總統蔡英文足夠的支持。今柯赴議會總質詢，民進黨議員陳慈慧問及要如何給總統鼓勵？柯表示，對手的打擊會繼續，不要跳進對方預設的戰場，其實小國斷交對我們一點影響都沒有，「應該表達出I dont care（我不在乎）的態度比較好」。

蔡英文針對布吉納法索斷交，開記者會批評中國蠻橫，還稱不再忍讓，措辭非常強烈。不過，柯文哲認為，應用冷靜的態度面對，不要被對手牽著走，所以他不是支持小英，是支持「台灣的總統」，其實小國有沒有斷交，對台灣一點影響都沒有，應該要表現出不在乎的態度比較好。

陳慈慧追問，柯的兩岸中心思想究竟是什麼？柯回應，他的兩岸態度就是停留在城市交流、文化和貿易層面，他表達善意，但是在國防、軍事的準備，我們還是要做。

柯文哲強調，台北市長最基本的還是讓市民過好生活，所以他不喜歡談論兩岸論述，真正好的朋友不用講這些，像他跟妻子陳佩琪也不常說「我愛你」，不喜歡這樣被檢視。柯還說，有些話不想在這裡講，他才是清廉勤政愛鄉土，不要嘴巴上說一套，背後又去跟大陸做生意，暗酸綠營部分人士表裡不一。

他進一步說，台灣要擺脫藍綠意識形態包袱，不要陷入藍綠兩極對抗思維，對他來說，市政上大巨蛋、北藝中心、大彎北段要怎麼處理，才是馬上要解決的，這些都無關藍綠問題。

(中時 )

水湳智慧城創研專區招商熱 號召… 說服陳佩琪不告三立了？柯P：我…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。