跟小國斷交沒影響 柯P：應表現出不在乎的態度

2018年05月29日 16:30 中時 陳燕珩

布吉納法索與我國斷交，蔡政府陷入外交危機，台北市長柯文哲第一時間說，應給總統蔡英文足夠的支持。今柯赴議會總質詢，民進黨議員陳慈慧問及要如何給總統鼓勵？柯表示，對手的打擊會繼續，不要跳進對方預設的戰場，其實小國斷交對我們一點影響都沒有，「應該表達出I dont care（我不在乎）的態度比較好」。

蔡英文針對布吉納法索斷交，開記者會批評中國蠻橫，還稱不再忍讓，措辭非常強烈。不過，柯文哲認為，應用冷靜的態度面對，不要被對手牽著走，所以他不是支持小英，是支持「台灣的總統」，其實小國有沒有斷交，對台灣一點影響都沒有，應該要表現出不在乎的態度比較好。

陳慈慧追問，柯的兩岸中心思想究竟是什麼？柯回應，他的兩岸態度就是停留在城市交流、文化和貿易層面，他表達善意，但是在國防、軍事的準備，我們還是要做。

柯文哲強調，台北市長最基本的還是讓市民過好生活，所以他不喜歡談論兩岸論述，真正好的朋友不用講這些，像他跟妻子陳佩琪也不常說「我愛你」，不喜歡這樣被檢視。柯還說，有些話不想在這裡講，他才是清廉勤政愛鄉土，不要嘴巴上說一套，背後又去跟大陸做生意，暗酸綠營部分人士表裡不一。

他進一步說，台灣要擺脫藍綠意識形態包袱，不要陷入藍綠兩極對抗思維，對他來說，市政上大巨蛋、北藝中心、大彎北段要怎麼處理，才是馬上要解決的，這些都無關藍綠問題。

(中時 )