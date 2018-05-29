口腔罹淋巴癌 96歲老翁充滿鬥志勇敢接受化療

彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方說明周姓老翁口腔上顎發現腫廇的經過。（鐘武達翻攝）

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彰化醫院副院長、血液腫瘤科醫師樊聖為96歲的周姓老翁解說病情。（鐘武達翻攝）

96歲周姓老翁口腔上顎長淋巴癌，因為年紀大化療有風險，但充滿鬥志的他決定要「跟他拚一拚」，果然化療後腫瘤消去沒有轉移，也可正常吃東西。彰化醫院血液腫瘤科醫師樊聖說，周老已打破他為病患化療的最高齡紀錄，也印證「年紀大也可以化療」的事實。

彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方表示，周姓老人家上月到院就診，表示喉嚨已經痛20多天，但吃診所開的感冒藥沒好轉，直到吃東西、講話有困難才到彰化醫院。經安排電腦斷層等檢查，赫然發現他的口腔上顎有顆約5公分大的腫瘤，切片確診是淋巴癌，於是轉診血液腫瘤科。

樊聖指出，淋巴癌是可治癒的癌症，化療成效很好，周老的身體硬朗，精神不錯，醫療團隊評估建議可以化療，不過，高齡的風險還是要考慮，最後是由阿公及家人來決定。樊聖說，周老聽到要化療竟是毫不畏懼地說「願意拚一拚」，讓他印象很深刻。

淋巴癌的治癒率約40％，阿公接受化療後，很快地就改施以低劑量化療，目前雖然還在療程中，但復原情況良好，吃得下東西，生活品質也獲得改善，治癒機會很高。

「死都不怕了，怎麼會怕化療！」周老29日回診繼續化療，談起1個多月前的決定，他一派輕鬆說，以前參加過徐蚌會戰與823戰役，「腿上都還留有823砲戰的子彈碎片，化療有什麼好怕的」。還說「年初心肌梗塞打通心血管裝支架後，又是一條活龍，現在淋巴癌要化療，根本不用考慮」。豁達到連醫護人員都佩服。

(中時 )

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