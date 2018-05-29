口腔罹淋巴癌 96歲老翁充滿鬥志勇敢接受化療

2018年05月29日 16:14 中時 鐘武達

彰化醫院副院長、血液腫瘤科醫師樊聖為96歲的周姓老翁解說病情。（鐘武達翻攝）

96歲周姓老翁口腔上顎長淋巴癌，因為年紀大化療有風險，但充滿鬥志的他決定要「跟他拚一拚」，果然化療後腫瘤消去沒有轉移，也可正常吃東西。彰化醫院血液腫瘤科醫師樊聖說，周老已打破他為病患化療的最高齡紀錄，也印證「年紀大也可以化療」的事實。

彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方表示，周姓老人家上月到院就診，表示喉嚨已經痛20多天，但吃診所開的感冒藥沒好轉，直到吃東西、講話有困難才到彰化醫院。經安排電腦斷層等檢查，赫然發現他的口腔上顎有顆約5公分大的腫瘤，切片確診是淋巴癌，於是轉診血液腫瘤科。

樊聖指出，淋巴癌是可治癒的癌症，化療成效很好，周老的身體硬朗，精神不錯，醫療團隊評估建議可以化療，不過，高齡的風險還是要考慮，最後是由阿公及家人來決定。樊聖說，周老聽到要化療竟是毫不畏懼地說「願意拚一拚」，讓他印象很深刻。

淋巴癌的治癒率約40％，阿公接受化療後，很快地就改施以低劑量化療，目前雖然還在療程中，但復原情況良好，吃得下東西，生活品質也獲得改善，治癒機會很高。

「死都不怕了，怎麼會怕化療！」周老29日回診繼續化療，談起1個多月前的決定，他一派輕鬆說，以前參加過徐蚌會戰與823戰役，「腿上都還留有823砲戰的子彈碎片，化療有什麼好怕的」。還說「年初心肌梗塞打通心血管裝支架後，又是一條活龍，現在淋巴癌要化療，根本不用考慮」。豁達到連醫護人員都佩服。

(中時 )