鄭問進故宮 五月天阿信：不來看展覽 我會生氣

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今年6月，台灣漫畫家鄭問將成為史上第一位在故宮展覽的漫畫家。鄭問將東方水墨和西洋寫實融入漫畫，自80年代以來開創台灣漫畫的新高度，不只影響《灌籃高手》作者井上雄彥，連五月天阿信也大受感動，以鄭問作品為靈感，和導演陳奕仁合力製作鄭問展宣傳影片，由阿信本人負責影片配樂，他還跟粉絲喊話：「不來看展覽，我會生氣喔！」

阿信表示，這次和陳奕仁合作的影片，其實源自於5年前，「我們很喜歡鄭問的漫畫，曾經想要改編他的一部作品，所以製作了影片帶去給鄭問看，和他有過一面之緣。他有藝術家的手，也有思想家的頭腦。」

被日本譽為亞洲漫畫至寶的台灣漫畫家鄭問，2017年3月因心肌梗塞驟逝，享年58歲，如今他的260張畫作原稿將於6月16日起於故宮展出，策展人鍾孟舜表示，為了讓更多台灣人能深入了解鄭問作品，在故宮的展覽將取消警戒線，讓民眾能近距離仔細觀賞鄭問創作的巧思，也將播放由鄭問弟子們

在展前記者會現場，鍾孟舜也帶來《阿鼻劍》、《鄭問之三國志——長坂坡》、《深邃美麗的亞細亞——貪欲一兵衛》三張鄭問畫作，現場解釋其中奧妙，「像是《阿鼻劍》封面彩稿，是他在20幾歲時畫的圖，完全沒有打草稿。他用了對比色，在主角何勿生眼中畫上一抹藍色，對比整張畫的黃色。這也是為何我希望能取消警戒線，讓大家能仔細看。」

鍾孟舜表示，鄭問也喜歡在畫中藏符號，展覽中有一區會介紹他作品中的隱喻，「以《阿鼻劍》為例，鄭問把佛教中金剛力士的盔甲，轉化到何勿生身上，象徵他代表了神佛去降妖伏魔。盔甲的形狀是圓形而非方形或其他形狀，是因為佛教的最終極就是圓滿。」

阿信也現場呼籲粉絲看展，支持台灣漫畫，「希望大家看展可以做三件事，一是希望看完展後，可以回去細讀漫畫作品，他的作品真的是很龐大的世界觀，深邃而美麗。二是，我們身邊還有很多台灣漫畫大師，希望能給他們更多關注。三是畫漫畫跟玩音樂、拍電影一樣，以往都不受到家長鼓勵，希望以後想畫畫的小朋友都可以得到鼓勵來學畫。」

(中時 )

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