公園飲水台不友善 北市府：年底前改善

2018年05月29日 16:20 中時 張潼

北市議員顏若芳今質詢時提到，台北市現在許多公園都有共融式遊具，但不應只有遊樂設施共融、讓0到99歲各類型市民都能使用，周邊設施也應該無障礙、共融，但事實上，現在公園內許多飲水台設計不佳、放在階梯上，導致身障市民根本無法靠近；對此，北水處承諾，年底前一定全數改善。

台北市飲水台共有14種款式，其中8種號稱孩童、身障者都能使用。但顏若芳舉例，榮星花園的飲水台輪椅族即使能靠近，但壓水口距離太遠，根本搆不著，花博公園飲水台則是旁邊有一道坎，輪椅也過不去，又如樹德公園也是共融公園，飲水台卻直接放在階梯上。反觀日本的飲水台，不只放在平面，且有2個壓水口，就是為了方便輪椅族使用。

對此，柯文哲坦言，這的確是設計上錯誤，議員出示的每一張照片都應該改；北水處長陳錦祥也承諾，年底前會將全北市目前不符合無障礙使用的飲水台都改善完畢。

另外，顏若芳也提到，身心障礙考生現在考試都集中在全市2個特殊考場，需特別早起準備，甚至因為考場學校沒有SOP，一定換學校當考場，今年甚至出現「要求家長自備桌子」的荒謬狀況，希望教育局評估從明年開始，能讓身心障礙小朋友住家附近就近就有考場。

教育局長曾燦金先是表示，這部分會開檢討會，但如果考場分散到各區不同學校，可能也會有學校不熟如何準備的風險，另該校校內無障礙環境也要同步準備好，大概需要提前1年確定特殊考場設在哪裡才來得及準備；柯文哲則允諾，1個月內就會把明年（考場）計畫寫出來。

(中時 )