百萬總獎金！台中創新設計競賽推動城市設計力

2018年05月29日 17:42 中時 盧金足

首屆台中創新設計競賽徵件開跑，百萬總獎金推動台中設計力。（圖／台中市府提供）

台中市府以台中重點產業結合設計，策畫「台中創新設計競賽」，廣徵各界人才展現設計力，並策略性媒合在地產業資源，達到產業創意化、創意化產業，期望共創雙贏，營造產業新亮點，經發局主秘蔡珍珍表示，今年首次舉辦「2018台中創新設計獎」，提供總獎金100萬元，鼓勵設計人踴躍報名參賽。

經濟發展局29日舉行「2018台中創新設計競賽說明會」，並同時開放網路公開徵件；台灣區玩具暨孕嬰童用品工業同業公會理事長陳國棟、台灣木工機械工業同業公會常務理事張志州、來瑪科技股份有限公司董事長徐英洲、老樹根魔法木工坊觀光工廠總經理江明偉、新澄設計負責人陳威男及自行車中心產業學院主任黃國賢等公協會與企業代表均到場共襄盛舉。

台中市長林佳龍日前正式宣布2018年為「台中設計元年」，設計思考將落實於城市角落，帶動城市經濟發展，「台中創新設計競賽」將以工業設計及工藝設計為主軸，廣徵設計人才的創新作品，吸引優秀設計師及設計團隊加入，希望以舉辦競賽將其成果媒合產業、市政服務等領域，藉由設計提升城市美學、生活品質，推動台中設計力，展現國際新魅力。

台中在地產業包含工具機、自行車、木工機械、手工具、光電面板、航太產業等六大聚落，還有機器人、縫紉機、電動車、鞋類等四大新興群聚，更是糕餅、漆藝及木藝等傳統產業的故鄉。

蔡珍珍表示，創新是提升產業競爭力的關鍵，鼓勵設計人踴躍報名參賽外，經發局集結在地重要產業公協會，架接資源連結在地產業，希望讓台中成為友善設計工作者環境，挖掘更多產業創新資源，共同推動產業優化轉型契機。

「2018台中創新設計競賽」分專業組及新創組，大專院校學生或年滿18歲以上社會人士，不限國籍皆可報名參加，參賽團隊人數以5人為上限。專業組作品強調可進行商轉之技術或創新應用；新創組提案作品則需具產業進步性、新穎性、市場競爭力之產品或創意發明。

(中時 )