蔡批金錢外交 陸外交部：坐井觀天自欺欺人

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旺報

布吉納法索與中華民國斷交，與中共建交，蔡英文總統日前指台灣不會與大陸進行金錢外交的競逐。大陸外交部發言人華春瑩29日駁斥，此說法毫無根據純屬汙衊，稱布國不設任何前提條件同大陸復交，過程光明正大，「奉勸個別仍在坐井觀天的人不要再自欺欺人了。」

大陸外交部發言人華春瑩29日在例行記者會上被問及布吉納法索與台斷交一事表示，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。這不僅被聯合國決議所確認，也是世界上絕大多數國家的普遍共識。中國政府無論過去、現在還是將來，都絕不可能拿一個中國原則來做交易。任何有國際視野和常識的人都清楚這一點。

華春瑩說，布吉納法索斷絕同台灣方面的所謂外交關係，同中華人民共和國恢復外交關係，這是伯基納法索政府自主作出的正確政治決斷，是世界上絕大多數國家已經做過的正確事情，符合國際法和國際關係準則，符合兩國人民的根本和長遠利益，符合時代發展潮流，得到了布吉納法索朝野各界一致支持。我們注意到布方聚焦中國友好協會主席卡里姆表示，布國作出了有利於國家未來發展的重大決定，布需要嚴肅的、戰略性的、有國際影響力的合作夥伴，中國正是這樣的夥伴。

華春瑩說，布方承認和承諾恪守一個中國原則，不設任何前提條件地同中國複交，過程光明正大。布吉納法索回到中非友好大家庭，結果理所當然。事實再次證明，堅持一個中國原則，是國際社會的普遍共識，是大勢所趨、人心所向。我們奉勸個別仍在坐井觀天的人不要再自欺欺人了。

(旺報 )

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