渣打銀行職員愛加倍一日志工 幫忙做「裸皂」

2018年05月29日 17:40 中時 鐘武達

已故法國華裔畫家常玉的畫作《裸女》將結合文創商品「裸皂」呈現。圖為「裸皂」的模型。（鐘武達攝）

喜樂愛加倍庇護工場接受國立歷史博物館「有書如玉」公益文創計畫新挑戰，以已故法國華裔畫家常玉畫作《裸女》等圖案生產「裸皂」等文創商品。渣打銀行11名員工為表達對慢飛天使的支持，29日專程南下體驗一日志工，幫忙慢飛天使完成一批「裸皂」的製作。

喜樂愛加倍理事長陳忠盛指出，國立歷史博物館典藏有53件已故法國華裔畫家常玉的作品 ，這些作品在常玉逝世50年後已於2017年3月解除智慧財產權。

國立歷史博物館隨後與TVBS信望愛永續基金會合作「有書如玉」公益文創計畫，邀請當代藝術家與設計師以常玉原作的元素加入現代設計重新創作出10件文創成品交由喜樂愛加倍團隊製作生產，而以《裸女》創作的「裸皂」，史博館預定在6月29日才會完成授權給愛加倍，成品屆時才能公開亮相。

在企業家、藝術家、10家企業贊助及喜樂愛加倍庇護工場合作下，「裸皂」等文創商品已經正式生產。陳忠盛說，愛加倍接受這項挑戰，不僅能夠活化典藏文物，更能結合文創設計提升社福團體的產值。

渣打銀行也是這項公益文創計畫的贊助企業

，29日彰化分行經理嚴英元與來自台北分行的11名志工造訪喜樂愛加倍一日志工體驗陪伴慢飛天使們製作「裸皂」，從切皂基、融皂基、調配香料及顏色，直到下午脫模看到成品呈現，大家都說「相當有意義」。

(中時 )