吳茂昆千字聲明被抓包 承認：當年赴杭州會議未獲准

2018年05月29日 16:30 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

教育部長吳茂昆請辭獲准，成為史上任期最短的教育部長。吳茂昆辭職聲明表示，不是因為拔管才接任教育部長，不堪人格遭嚴重羞辱汙衊，他希望藉由他的離開，摒除外界無理的干擾。

吳茂昆請辭聲明中強調，他是以「最高的道德標準」，向行政院長頼清德請辭，不過細看吳茂昆的千字聲明發現，行政院當時的確沒有同意他參加杭州的國際會議，但因為會議是周末，想讓台灣在國際曝光，才會選擇以個人身分去參加。

吳茂昆請辭聲明，承認「當年赴杭州會議未獲准駁」。

吳茂昆在聲明稿中指出，「有關我在2005年10月擔任國科會主委時去中國開會的事，當時我是前往中國參加了兩場國際性會議。行程之一是代表台灣到中國蘇州參加國際學術會議（ICSU）。會議後再到杭州，參加由香港科技大學與浙江大學合辦的國際學術高峰會議。當年這兩場國際會議的行程，事先都已向行政院提出申請，並循程序簽辦，而在行政院回函給國科會的公文中，對於香港科大在杭州所舉行的國際會議並未准駁。由於該場會議在周六、周日舉行，且出席者都是各國科技政策的負責人，因此，當時在朱經武校長當面力邀下，且考量出席會議可大幅增加台灣在科技領域發展的國際曝光度，我才決定轉往杭州與會。」

國民黨立院黨團下午舉行記者會，國民黨立委柯志恩抨擊，這足以證實吳茂昆違法的鐵證，難道周末就不用守法？顯然吳茂昆聲明中還在硬拗。

(中時電子報)