教長吳茂昆請辭獲准　全國31教團表示歡迎

2018年05月29日 16:57 旺報 李侑珊

驟聞吳茂昆在擔任教育部長40天後請辭獲准，國教行動聯盟、中華語文教育促進協會、全國教育產業總工會及各縣市家長團體，全國共31個教育團體29日對外發表聲明，表示歡迎，對於賴清德能體察民情、負責善後則表示肯定。至於接任的部長人選，教育團體希望能找一位「五有」的部長，要「有德、有信、有格、有責、有能」，對於教育事務的處理要能站在全民的高度，成為一位全民的教育部長。

教育團體表示，吳茂昆失德、失格、失職、失言、失態，完全不適任教育部長，已耽誤了全國教育40天。教育團體曾於5月17日到行政院門口召開「吳茂昆下台，賴清德踹共｣記者會，籲請賴清德儘快撤換吳茂昆。教育團體對於賴清德負起責任的處置表示肯定。

教育團體認為，教育部長主管全國教育事務，引領孩子的學習，「誠信」是教育最重要的核心價值，必須要用高的道德標準檢視新任教育部長的資格，新任教育部長必須要有好的品德與操守，不偷盜、不貪財、不機巧、不妄言，要講誠信，要有德、有信。

教育團體認為，教育部長要能站在全國教育的高度來處理教育議題，要以全國孩子的學習為己念，以國家的前途為依歸，也就是要有高的格局(有格)。教育部長要以負責任的態度面對全國教育議題(有責)，不能處理不好就說「那不是教育部的責任」。

教育團體指出，現在全國教育事務繁多，教育部長要對國教、高教、幼教都有一定程度的了解，幼教公共化是否合宜？如何推動？十二年國教課綱能否如期上路？教學環境及升學制度如何適性揚才?國外吸引人才的拉力如何因應？國內不易留才的斥力能否化解？國際學術競爭的挑戰如何面對？教育部長要有能，才能帶領全國的教育向前邁進。

教育團體期許未來的教育部長能深度了解當下各種教育議題，不要好高騖遠，不要空言理念，要以誠信為本，並具「智、信、仁、勇、嚴」的將者特質，要能體察民情、高瞻遠矚，並能腳踏實地的落實。教育團體強調，教育部長固然要了解上層長官的意志，但更要有「說不」的勇氣與承擔，台灣需要的是為全民服務的教育部長。

(旺報 )