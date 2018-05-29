為活化鐵道把脈 林佳龍邀法日學者踏勘舊城

台中市長林佳龍（左二）29日邀請法國及日本專家學者踏勘台中火車站、鐵道文化園區及台中文學館等地。（盧金足翻攝）

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台中市長林佳龍29日在台中文學館與法國巴黎城市規畫研究院副院長Andre-Marie Bourlon、城市規畫師Olivier Richard、日本東京大學榮譽教授大野秀敏、東急電鐵株式會社都市創造本部開發課長田邊秀治等一行人，分享活化歷史建築再創文化風華施政理念，並陸續至台中火車站、鐵道文化園區及周邊鐵道環境踏勘，為即將登場的「台中市舊城再生與鐵道活化國際論壇」交換意見。

台中市府都發局30日起，將展開為期兩天的「台中市舊城再生與鐵道活化國際論壇」，市長林佳龍29日與都發局長王俊傑邀請法國及日本主講者前往台中火車站、鐵道文化園區及周邊鐵道環境踏勘，研商台中鐵道活化及都市再生議題，為舊城區改造提出具體有效的方法。

市府「台中大車站」計畫引領舊城再生、以環市自行車道營造人本低碳交通運輸城市，林佳龍表示，他向國外學者請益法國及日本在舊市區再造及鐵道活化的經驗，並介紹台中文學館的由來與特色，在綠蔭下及建築群分享他對於活化歷史建築再創文化風華施政理念。

王俊傑則向學者專家介紹台中市舊城歷史，體驗舊城建設及都市紋理，深入認識台中。現勘活動路線包括「台中門戶規畫」、「水綠環境地景」、「舊城建築風貌」等三大主軸，走訪台中州廳、台中市役所、台中火車站、台中文化創意產業園區等14個參訪點。

明日起一連兩天將在台灣大道新市政大樓4樓集會堂舉行「台中市舊城再生與鐵道活化國際論壇」，活動精彩可期，市府表示，歡迎關心台中舊城發展的市民及鐵道迷們踴躍參與。

(中時 )

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