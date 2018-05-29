水里鄉新年庄「拉莫壩」大疏濬 保護明湖水庫永續利用

2018年05月29日 16:59 中時 沈揮勝

「拉莫壩」積極疏濬。（沈揮勝攝）

疏濬過程。（沈揮勝攝）

拉莫壩之前淤積情形。（沈揮勝攝）

拉莫壩之前淤積情形。（沈揮勝攝）

幾年前拉莫壩清淤開挖情形。（沈揮勝攝）

拉莫壩溢滿時形成之簾幕式瀑布。（沈揮勝攝）

拉莫壩清淤，是為了保護此「明湖水庫」。（沈揮勝攝）

沈揮勝／ 南投報導

南投縣水里鄉投131線新年庄段路旁，有座寬達76公尺的超大攔砂壩，雨季常溢滿形成簾幕瀑布，很吸睛、讓人印象深刻。最近，該壩上方天天可見怪手、砂石車挖土奔騰，遊客頻問怎一回事？並想趁此了解該壩名稱。台電回應：「它叫拉莫壩、刻正疏濬以保下游水庫壽命。」

拉莫壩下游3公里為日月潭水力發電系統核心機組「日月潭第一發電所（大觀一廠）」所在地；該廠於1980年代擴增更為先進的抽蓄水力發電機組，即現今之明湖發電廠（俗稱大觀二廠）。

抽蓄水力發電廠的優點，就是發電過的尾水可循環使用。以明湖發電廠為例，日月潭的水從高處沖下來推動發電機組後，先貯存在電廠旁「下池」，晚上再利用離峰電力把水回抽日月潭，翌日重複使用。

也因此在蓋明湖發電廠時，也必需同步興築貯水下池，明湖發電廠的下池，俗稱明湖水庫。該水庫建在水里溪中游，上游的魚池鄉常在大雨後沖刷泥砂土石下來，為不讓泥砂填塞水庫，也同步規畫「拉莫壩」作為攔砂之用。

大觀發電廠經理柯鎮成、水保課長張仁義指出，拉莫壩1989年啟用，因位在水里鄉新興村「新年庄」聚落附近，很多人以「新年庄壩」稱之，而不了解它正式名稱。

該壩為明湖抽蓄水力發電系統的一部分，因功能就是攔砂、保護水庫，因此淤滿情況難免；每次淤滿，台電都會發包疏濬清淤，每次清掉2萬立方公尺，近10多年來已累積清掉20多萬立方公尺。

此次「107年明湖下池水庫拉莫壩上游土方挖掘及堆置工作」，目的在於保護水庫壽命、永續利用。5月14日開工，預定6月底結束，堆置的土方年底標售。

(中時 )