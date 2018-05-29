炎峰國小FLL機器人團隊 代表台灣至歐洲參加國際大賽

2018年05月29日 17:00 中時 楊樹煌

將代表台灣至歐洲參加國際大賽的草屯炎峰國小FLL機器人團隊。（楊樹煌攝）

草屯炎峰國小106年畢業生及在校生組成的Never give up 團隊，日前榮獲「全國2017-2018 First機器人大賽暨FLL台灣選拔賽」冠軍，將於6月初以南投縣名義代表台灣前往歐洲愛沙尼亞參加國際大賽，縣長林明溱今29日特別前往該校嘉勉這群機器人高手，為他們授旗加油打氣，期望能勇奪佳績，為國爭光。

今天的授旗會中，學校也公開播放這群孩子比賽的過程影片，分享給現場來賓與師生，自信的笑容和介紹，充份展現奪獎的決心。縣長除授旗給參賽團隊，也頒發感謝狀給這次贊助60萬元旅費的草屯中央扶輪社，由該社社長張建豐等代表接受。

縣長林明溱表示，很高興看到南投孩子有這麼優異的表現，期望藉由參加國際賽的機會，讓投縣師生與國外學生交流科技教育的成果、而更有具國際競爭力。

林縣長也鼓勵大家有空要多看書，從書中找答案，啟發自我，培養想像力與邏輯思考力，尤其在多元化的社會變遷中，更需要有多樣化的課程學習，讓孩子找出自己的興趣，有適性的發展，習得一技之長，對未來才是最好的幫助。

縣府教育處表示，FIRST機器人大賽希望能激發青少年對科學與科技的興趣，與一般機器人比賽不同，賽程中會結合環境議題，參賽隊伍需針對此環境議題進行主題簡報，透過情境式學習，讓選手訓練問題解決能力。

而機器人的應用也與議題中實際情境有關，要求學生運用科技與工程知識技能去建構機器人結構、學習程式編寫、讓機器人運作解決問題，也讓學生在團隊解題中學習合作與溝通、在實際情境中培養利用機器人解決問題的能力。

此次代表出賽的Never give up團隊，共有8位學生，他們除獲得機器人應用任務表現的冠軍，環境專題是名為飲水思源的雨水收集、回收及過濾裝置，從構思、訪問、收集資料、收集廢棄水管等材料，都要靠自己動手做，還有事後簡報、海報、美工、英文翻譯等，透過分工合作後完美呈現，獲得評審青睞。此次團隊也將帶著這兩項冠軍成果出國比賽，小朋友們都很有很信心。

(中時 )