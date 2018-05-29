酷熱！熱到送急診　今年5月病患比去年「高出1倍」

友善列印
中時

超高溫、超要命！繼大台北地區昨日飆出38度高溫後，今日全台各地依舊炎熱，很多人也因此被熱出病。據衛福部最新統計，我國急診的熱傷害人次、已連4天超過20人，截至28日，整個5月的熱傷害就診人次更到335人，較去年整個5月「超過1倍」，有醫院的急診室，連3天都有中暑病例送來急救，有急診醫師建議政府，應慎重考慮「高溫假」的必要性。

今年5月堪稱史上最熱的5月之一，民眾健康也被熱出紅燈，衛福部「即時疫情監測及預警系統」顯示，截至28日，我國因熱傷害就診人次達到335人，相較去年整個5月的160人次「高出超過1倍」；此外，從上周五至今，熱傷害送醫者已連續4天超過20人，分別為20人、24人、27人、24人。

酷熱天氣，在戶外、工廠的工作者最辛苦，周邊醫院也「最有感」，鄰近彰濱工業區的彰濱秀傳醫院，其急診室就連3天、各收到1名有生命危險的中暑患者；彰濱秀傳醫院醫療副院長王宗倫說，3名患者送達急診室時，體溫均超過41度、意識昏迷，有器官衰竭的風險。

王宗倫強調，長時間處在高溫豔陽下，或在通風不量的環境下工作或運動，都可能讓人體體內的溫度調節系統失控，包括沒空調的工廠員工、學校學生，或戶外的體力工作者，都是高危險族群，民眾務必要適時補充水分和電解質；他強調，站在醫師的立場，高溫確實會危害健康，政府應慎重考慮「高溫假」的必要性。

衛福部國健署提醒，考量到高溫的日子可能會持續一段時間，民眾出門穿著應以輕便、淺色、寬鬆、透氣為主，平時應該適時補充水分，而不是等到「覺得渴」才喝，每天最少要喝到2000c.c.的白開水才夠。

(中時 )

炎峰國小FLL機器人團隊 代表台灣… 「麻疹之亂」再起！台灣虎航不服…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。