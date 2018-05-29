「麻疹之亂」再起！台灣虎航不服開罰要申訴

2018年05月29日 17:03 中時 陳志祥

今年3月下旬造成台灣一波「麻疹之亂」的台灣虎航，今（29）日被衛福部以「延遲配合防疫」為由，依照傳染病防治法處以5萬元罰鍰，成為台灣防疫史上頭一遭航空公司因配合防疫不力遭到開罰的案例！

台灣虎航在3月下旬從泰國載到1位感染麻疹返台的旅客，該旅客又搭機前往日本沖繩，使得後續發生13名職場麻疹群聚事件，不僅虎航8名員工感染，並且波及馬來西亞、長榮航空地勤，相關接觸者追蹤管理人數達到4000多人、創下10年來新高紀錄。

由於麻疹感染一時難以停歇，虎航的防治措施因而遭到眾多質疑，疾管署經過多日調查認為，疾管署在3月26日向虎航調艙單，虎航雖有配合，但是遲至3月29日才依照調艙單的備註，進行「航班機組人員應自主健康管理，尤其服務指標個案的機組人員。」

「3天延遲」成了虎航被究責的主因，衛福部的裁罰書指出，「延遲3日始通知同航班機組人員自主健康管理之行為，違反傳染病防治法第五九條第一項第一款及港埠檢疫規則第二四條規定，沒有盡到配合與遵守主管機關防疫檢疫相關義務。

對於虎航的裁罰，疾管署副署長羅一鈞表示，依據傳染防治法規定，可以裁罰台灣虎航1至15萬元罰鍰，不過，虎航後續有協助進一步防疫、落實航空器消毒、員工接種疫苗等防疫措施，並且提交未來防疫計畫書，使得4月20日後不再出現感染個案，因此裁罰虎航5萬元罰鍰。

衛福部的裁罰書今（29）日已經由專人送達虎航，羅一鈞說，虎航是第一家因防疫事件遭到處罰的航空公司，虎航如有異議可在收到裁罰書後30天內提出申訴。

(中時 )