扶植創業圓夢　基市府挹注1億元貸款信用保證金

2018年05月29日 17:12 中時 張穎齊

基隆市政府為扶植中小企業發展，鼓勵基隆青年返鄉創業，今（29）日在市務會議通過「基隆市中小企業圓夢貸款實施要點」，將提供總共1億元的圓夢貸款，讓正在創業初期或準備轉型的企業主，能夠在資金無虞的情況下勇敢追夢。

市長林右昌指出，基隆約有1萬8千多家中小企業，是基隆經濟發展的重要力量，但業者在創業初期或企業轉型時，往往面臨資金、擔保品不足致貸款不易，創業前2、3年更是要冒最大風險，為協助中小企業，因此推出圓夢貸款要點。

市府表示，為擔保品不足的中小企業提供貸款信用保證，市府撥付信保基金300萬元，信保基金提供相對資金700萬元，合計1000萬元，成立信用保證基金辦理本貸款履行信用保證責任所需的支出，將可提供基隆市業者信用保證融資總金額1億元整。

林右昌表示，市府這3年多以來一直透過各項活動或政策協助新創年輕人，透過1億元的信保額度，相信會讓正要萌發的產業，得到很大的支持能量。

「基隆市中小企業圓夢貸款實施專案」申請對象為基隆市中小企業業者，其貸款額度分為3類：第一類50萬元（基隆市依法核准商業登記業者）、第二類500萬元（基隆市依法核准設立的公司或有限合夥公司）。

第三類600萬元（基隆市依法核准設立的公司或有限合夥公司並為經營資通訊、生物科技、綠色能源、健康照護、文化創意、休閒與精緻農業、觀光旅遊或其他具有研發、設計、創意、特色等策略性產業。）

市府指出，圓夢貸款期限最長以7年為限，貸款利率按中華郵政2年期定期儲金機動利率加年息1.45％機動計息；此貸款專案最快將於6月底受理申請，有需求的業者請注意市府產業發展處網頁公告、踴躍申請，共同活絡基隆市產業競爭力。

(中時 )