北宜車禍頻傳 新店警祭鐵腕強力掃蕩違規

2018年05月29日 16:44 中時 葉書宏

新店警分局加強查緝。（王揚傑翻攝）

新店警分局加強查緝。（王揚傑翻攝）

新店警分局加強查緝。（王揚傑翻攝）

新北市北宜公路沿途山路蜿蜒，彎道狹小曲折，上、下坡起伏險峻，且沿線速限為40公里，並劃設雙黃線禁止超車，部分用路人因不耐等候，時有超速及逆向超車等違規行為而造成交通事故。

為防制交通事故發生，遏止相關違規情事，新北市新店警分局自5月29日起增加投入北宜路取締超速、跨越雙黃線、改裝車輛等違規；尤其周六、日例假日，每天投入120名警力，從6時起至18時執行，分為三班次，每班次使用警力40名，以定點交通稽查、測速照相（由2支增加為4支移動式照相機，另有固定式照相機6處）及巡邏勤務，以巡邏車上行車紀錄器錄影跨越雙黃線、違規超車等違規，予以逕行舉發，其次公路總局景美工務段自今年4月起已在北宜公路裝設錄影機，針對跨越雙黃線等違規錄影後續由本分局逕行舉發。

另外新北市政府警察局交通警察大隊與該工務段正在規劃在北宜公路裝置錄影系統，實施「區間平均速率科技執法」，取締超速行駛車輛，可有效降低超速情形。「區間平均速率科技執法」指車輛行經某路段特定兩點之間（距離固定），除以所行駛的時間，即為平均速率。區間平均速率科技執法（以下稱區間測速），由點延伸為線，可大幅增加速率控制的有效範圍，除可抑制瞬間超速行為外，重點特色在於可減少車輛行駛速度的差異，達到控制車行速度趨於穩定的效果，預期將會更有助減少事故發生，區間測速是用於封閉或半封閉路段，且以常違規或易肇事的路段為主。

有鑒於近來汽機車私自改裝排氣管，製造噪音擾亂兩側居民安寧，本分局為了保障市民朋友居住安寧及行車安全，聯合環保局、監理單位每月定期的聯合稽查勤務，日前於轄內坪林區北宜路坪林加油站前與臺北區監理所及環境保護局執行聯合稽查大型及普通重型機車等拆除改裝車聯合稽查，全面攔查機車並對疑似違法拆除改裝、噪音擾人的改裝車輛予以查驗，對於改裝排氣管引擎設備車輛、翹牌車及噪音車，分別以道路交通管理處罰條例第13、18條及第43條製單告發。

另5月26日及27日取締超速違規111件、跨越雙黃線36件，107年1月起至5月27日止計舉發超速違規3560件，跨越雙黃線3754件，將持續加強該路段告發違規，藉此展現取締危險駕車的決心，嚇阻違規情事之發生，另針對改裝排氣管車輛拍照上傳環保局「噪音車檢舉網站」，除依據道路交通管理處罰條例第43條，處機動車輛所有人或使用人新臺幣6000元以上1萬8000元以下罰鍰外，如有變更車體、引擎或電器設備等違規行為，亦將一同舉發。

警方呼籲，普通重型機車為晴雨胎，價格低、摩擦係數（抓地力）低，超速等不當駕駛易發生危險，請駕駛好好騎乘。

(中時 )