搶搭旅遊獎勵順風車 寶來溫泉祭半價

2018年05月29日 17:04 中時 柯宗緯

搶搭南部灣域旅遊獎勵順風車，高市觀光局力邀民眾遊覽六龜風光，圖為十八羅漢山美景。（柯宗緯翻攝）

搶搭中央推動獎勵南部灣域旅遊，高市觀光局針對旅行業者祭出寶來花賞溫泉公園半價優惠即起至8月底，鼓勵業者帶團遊覽六龜山城風光，走訪新威森林公園、十八羅漢山再到彩蝶谷等美景，來趟輕旅行吧！

觀光局指出，獎勵南部灣域旅遊計畫高雄部分由茂管處負責審件，只要符合相關規定之旅行業者即可申請，包括補助住宿費每人每日500元、交通費用涵蓋遊覽車、船舶、火車、飛機等2分之1，每團補助上限為3萬元。

觀光局長曾姿雯表示，代理市長許立明特別重視山城觀光，尤以六龜地區擁有豐厚自然景觀，建議遊客可沿著台27線先至新威森林公園散步在桃花心木林道，呼吸豐富芬多精，往上走還有「台灣小桂林」十八羅漢山自然保護區特殊地景，最後再到彩蝶谷看蝴蝶漫天飛舞。

曾姿雯說，高雄觀光資源豐富，山海河港、城鄉與都市景觀集於一身，盼搭配中央推動優惠措施，吸引更多旅行業者包裝具高雄在地特色深度遊程。即起至8月底止，凡旅行業者帶團來「寶來花賞溫泉公園」泡手足湯者，可享5折優惠價。

夏天正式來臨，高雄揮別霧霾，天空越來越美麗。觀光局出版「鐵馬遊高雄」手冊，網羅15條上山下海自行車建議遊程，搭配48個借問站方便索取旅遊資訊、多元單車住宿選擇、便利單車租賃維修店家、清楚單車指標及號誌等單車友善設施，邀請大家跟著手冊「藍天白雲微風吹 港都鐵馬逍遙遊」。

(中時 )