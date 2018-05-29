女導遊仗義幫帶團 前輩卻趁醉意欲性侵

和黃姓男導遊只有一面之緣的女導遊，認為黃是前輩因此仗義相助幫忙帶團，黃假藉答謝之意，仗著醉意在MTV包廂內，意欲性侵。(示意圖/達志影像)

友善列印
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黃姓男導遊因為燙傷不能帶團，在LINE同業群組求援，和黃只有一面之緣的女導遊，認為黃是前輩因此仗義相助；黃為了答謝請女方吃飯，卻仗著醉意在MTV包廂內，意欲性侵，因女方極力反抗並未得逞。案經台北地院審理，黃否認性侵，辯稱是女方招惹他，合議庭不信，依強制性交未遂罪，判黃有期徒刑2年6月。本案可上訴。

黃男前年在一個導遊的LINE群組上，留言表示燙傷，卻又需帶團出遊，被害人基於同行情誼，主動表示可以協助，黃因此對女方心存感念，2016年3月29日中午，邀女導遊到台北市西門捷運站附近餐廳用餐後，女方見黃已有醉意，建議黃回家休息，但黃以路途遙遠為由回絕，反邀女方到「萬年大樓」一家MTV看片。

不料，包廂內黃很不安份，先以手環抱被害人肩膀、將她手指放進嘴裡吸吮，之後將她推倒在沙發上吸吮胸部，意欲性侵但遭女方兩度強力反抗以致未得逞，女導遊再趁隙逃離報警。

北院審理時，黃否認性侵，表示是被害人將上衣撩起勾引他，他還警告被害人不要這樣子，之後自己閉目養神。不過，合議庭查出，被害人受辱後經友人接走，立即報警並到醫院檢驗採集檢體，從她胸部確實採集到黃的DＮＡ。

另案發後，黃在LINE群組中傳送「如果，昨天真的在意識不清下，有肢體接觸，造成對方不悅，本人願意在此鄭重道歉......」、「三杯黃湯下肚，有些把持不住，只想保持兄弟姊妹間的友好，並沒有非分之想，身體動作不雅之處，如有讓你心情不舒服的地方，給你鞠躬道歉」，可見被害人說法屬實。

判決指出，黃為逞一己性慾，對女導遊強制性交，雖未得逞，但嚴重戕被害人性自主權及人性尊嚴，危害被害人人身安全甚鉅，所為實不可取，且犯後未見任何反省之意，犯後態度不佳，依妨害性自主未遂罪，判黃2年6月徒刑。

(中時 )

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