快來看！ 揭開北韓「綠皮專列」的面紗

2018年05月29日 16:47 中時 孫昌國

名不虛傳！這是列車上負責滿足旅客酒水需求的北韓清秀美女

專列備有朝鮮餐和西餐供旅客選擇

這是車上提供餐點的菜色，青辣椒好像多了一點。

專列上有雙人和4人鋪，房間提供冷暖氣，窗戶還有貼膜，外面看不到裡面。

北韓的綠皮專列一向給外人神秘的色彩。究竟葫蘆裡面賣著什麼藥？如何收費？內部陳設如何。大陸記者首次為綠皮專列揭開神秘的面紗。

新華社報導，5月23日至24日，記者參加朝方組織的國際記者團，赴朝鮮鹹鏡北道吉州郡採訪豐溪裏核子試驗場廢棄儀式，有機會體驗了一把傳說中的朝鮮專列。

乘坐11小時收費75美元

看，這就是非常有朝鮮特色的綠皮專列。雖然只有不到十節車廂，但為30名記者服務，還是綽綽有餘的。

所以，三個人一節車廂？你的數學很好，絕對不是體育老師教的。只不過專列上的工作人員和服務人員數量是記者的兩倍有餘。

朝鮮專列的速度， 想必是大家的一大關注點。

記者乘坐專列從元山前往豐溪裏核子試驗場，粗略估算全程270公里，除了中間偶爾休息個十幾分鐘，單程走了11個小時。

再者就是收費。 國際記者團的成員每人收75美元（約合480元人民幣），結合專列的高標準服務，價格還算公道。

分工明確：女服務員不管打飯

專列裏的女兵非常引人注意。她們除檢票外，還負責打掃女衛生間，清洗更換洗漱間的毛巾肥皂等。

當然，端莊大方的朝鮮女服務員是專列標配。不過，女服務員只售賣小商品。

負責餐飲的是清一色高個帥小夥。當然，還有一位嚴格、認真並時刻關注要不要上下一道菜的熱情朝鮮大叔。

專列針對亞洲記者和歐美記者的不同口味而分別製作朝鮮餐和西餐。

菜品種類非常齊全，主食米飯和粥任選，麵包片隨便吃。朝鮮特色有人參雞湯、炒松茸、烤鰻魚；西餐有芝士焗海鮮，鮮蝦丸子湯等。

不過得吃完一道才會上下一道，避免浪費。

雙人鋪和四人鋪，窗戶還貼膜

說完吃的，再說說住的。

國際記者團的住處分佈在兩節車廂內，而且是兩種不同的風格：一種是古典木制風，一種是簡約田園風。

前者包廂只有兩個下鋪床位，而後者則是常見的兩個上下鋪共四個床位。

每個包廂裏都擺放了足夠的礦泉水和蘇打汽水。

被子乾淨整潔，枕頭是朝鮮式的圓枕。兩邊還繡著大紅色花朵。晚上列車會開啟暖氣，薄薄一層小被睡覺也會出汗。

另外，每個包廂裏也有空調，記者打開使用了一下，製冷效果非常好。像這種在列車裏安裝壁掛式空調的，可能也就只有朝鮮專列了。

最後記者發現，專列的窗戶上貼了一層膜，從外面往裏看，漆黑一片。但從裏面卻可以清楚看到外面，專列的神秘色彩很大程度上由此而生。

(中時 )