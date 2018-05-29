快速道變試車道 中和警施鐵腕取締

中和警分局加強取締。（王揚傑翻攝）

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中和警分局加強取締。（王揚傑翻攝）

新北市中和警分局為守護市民安寧，自5月下旬起，強力執行取締台64線快速道路之超速、危險駕駛及改裝車、噪音車，尤其鎖定非法改裝、噪音擾人之車輛，主動攔檢取締，並結合環保局聯合稽查、開罰，期有效遏阻噪音改裝車於市內流竄，還給市民寧靜的夜晚。

民眾對於車輛不當改裝導致噪音已經到了深惡痛絕的程度，改裝車不僅造成噪音污染，也涉及安全問題；民眾迭次反映台64線快速道路26K至28.5K區段（雙和醫院前至秀朗路口）常有重型機車及改裝噪音車超速行駛，所發出的高分貝音浪嚴重影響快速道路旁大樓住戶之安寧。

而現行台64線快速道路雙向雖設有固定雷達測速執法設備，但多數駕駛人在接近固定桿前，會將車速降低至速限以下，一旦通過偵測區間便又回復超速行駛的行為，故目前固定桿測速器對於速率的控制，僅是侷限於定點附近距離很短的範圍，且駕駛人常於發現固定桿時驟然減速，反易發生追撞事故，對於速度管理的成效有限。

行車速率過快往往是造成事故發生與噪音之主要因素，為有效降低台64線車輛超速及噪音衍生之相關問題，中和警分局特別於每日深夜至凌晨規劃防飆勤務，除於台64線各匝道口執行交通稽查路檢，加強盤查取締改裝車體及排氣管之違規外，並於台64線快速道路規劃警網來回梭巡實施監控，發現有違規或製造噪音之駕駛行為，立即攔停告發。

此外，新北市警局交大目前於萬里隧道試辦「區間平均速率科技執法」，以記錄車輛進出時間，換算車輛通過時間及通行速率後，辨別車輛有無超速行駛，俾要求駕駛人以穩定且合理之行車速率使用道路；該措施對封閉式道路之車速管制成效極佳，中和警分局業爭取將台64線快速道路納入實施區間平均速率科技執法範圍。

中和警分局長葉爾煙呼籲，噪音車已然是全民公害，請駕駛人不要把快感建立在其他人的痛苦上；而不當改裝車體、電氣設備，將使車輛安全結構減弱，危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例第18條，可處2400元以上9600元以下的罰鍰，並責令檢驗。

至改裝排氣管部分，除違反「噪音管制法」外，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處新臺幣6,000元以上24,000元以下的罰緩。再次提醒所有車主請勿任意改裝車輛或拆除消音器，除能確保行車安全外，也避免製造噪音而影響他人生活品質。

(中時 )

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