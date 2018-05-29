美朝代表新加坡商川金會 金英哲明啟程往紐約

2018年05月29日 16:48 中時 蔡致仁

「川金會」重啟出現曙光後，南韓傳媒報導，美國白宮副幕僚長哈金29日在新加坡與北韓國務委員會部長金昌善，討論會談的議題和後勤事宜，完成後會談日期有望在本周重新敲定。另外，北韓統一戰線部部長、天安艦事件的幕後黑手金英哲29日現身北京首都機場。有外媒指金英哲與中國官員見面後，30日轉機往美國紐約，料與美國國務卿蓬佩奧見面，蓬佩奧亦會最快於本周再訪平壤。

美國總統川普24日突然宣布取消定於6月12日舉行的金川會，北韓其後積極表態，令會談起死回生。雙方其後開始籌備工作，代表團已於28日抵達新加坡。照外交慣例，通常要先敲定議題才能確定舉行會談，再討論後勤事宜，但今次若要按原定計劃舉行，時間緊迫，因此雙方同時討論議題和後勤事宜。

與此同時，北韓外務省副相崔善姬和美國駐菲大使金成已從27日開始在板門店磋商，討論會談的主要議題，29日繼續會議。

韓聯社報導，金英哲一行人早上乘搭高麗航空客機飛抵北京，原定同日下午轉飛華盛頓，但後來更改行程，30日下午才乘搭中國國航客機飛往紐約。中國外交部回應記者提問時指，沒有金英哲是否會見中國官員的消息可以提供；南韓外交部亦僅稱美朝進行工作層面磋商，沒有說明南韓是否知悉金英哲訪美的行程，以及會否與蓬佩奧見面。

美媒指，金英哲是美國制裁對象，今次行程可能是華府特別豁免金英哲；同時，北韓外交人員的活動範圍僅限紐約的聯合國總部大樓，而且蓬佩奧任中情局局長時設立了北韓小組，可能於紐約有與北韓的秘密溝通渠道，所以金英哲才轉飛紐約。

南韓《中央日報》28日引述新加坡外交知情人士消息指，新加坡協商將集中於時間、地點、警衛等首腦會談的實行計劃上，美朝正將新加坡總統府作為候選場所中的重點討論對象之一。新加坡總統府是新加坡政府的中樞，只有在重要國賓來訪時才會開放。

(中時 )