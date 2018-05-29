維多利亞15名學生14名申請上世界百大

2018年05月29日 17:11 中時 周麗蘭

錄取國外百大的國際班學生與老師。（周麗蘭攝）

雲林縣維多利亞實驗高中去年有70%畢業生錄取全球大學排名百大之內學校，今年就讀國際升學班高三的15名學生，14名學生錄取世界前百大學校。

維多利亞實驗高中是全台8所國際文憑認證（IB）學校之一，IB組織被視為培育國際化人才的跨國教育聯盟，目前全球已經有5000多所IB學校，橫跨150多個國家。

維多利亞國際班學生皆修IB課程，去年開始向世界各國大學提出申請，一個多月來陸續接獲入學許可通知。

學生李仁心獲准入學英屬英倫比亞大學，但他選擇最想讀的荷蘭方提斯應用科技大學，專攻機械工程。他在學校成立社團帶領學弟妹探究機器人，個人完成四軸無人機與3D列印機組裝，畢業後將捐給校方。

學生陸得瑋錄取7所百大名校的生物科技及生醫科系，他高中期間前往嘉義大學獸醫營參與實驗及解剖課程、生技公司的實驗室實習，希望繼續攻讀。

值得一提的是學生鄭郁軒、黃駿承，兩人雖就讀國內班課程，讀的是國內高中生的學科，但2人以學測成績及雅思成績，各申請到英國諾丁漢大學、英屬哥倫比亞大學，其中黃駿承的雅思成績8分，是全班最高分。

14名學生中不少都是高中才開始讀國際班課程，高一下學期轉學到維多利亞的洪心泯，獲3所百大大學建築設計系入學許可。她表示，IB作業和台灣的考試很不一樣，對台灣學生而言簡答已經很煩了，IB需要很多書面的寫作，而且是完整一篇文章，不能只是簡答。

錄取美國、加拿大商學系的李玟也是高一才讀國際班，她說IB考試沒有選擇題，都是簡答題或申論題，是適應考試方式的不同，第一次段考不太好，但找到考試的方法後就會有批判思考。

黃宇謙的雅思成績考出7.5高分，他認為從看小說學英文最快，除了增進閱讀速度，對文義的理解比較好，也比較容易找到重點。但他也坦言，看小說會有「追劇」的衝動，翻得很快，現在他多看傳記類書籍，學到更多寫作會用的用語。

學生林靖鵬申請到澳洲、美國、加拿大共4所大學的經濟學系，他謙虛說自己沒有養成大量閱讀習慣，考試特別需要懂得答題技巧，他建議學弟妹閱讀習慣要早點養成，他小時候就是太散了，升上國、高中後才發覺同學讀書速度好快。

錄取六所大學橫跨商業、商業科技、科技傳播、資訊的鄭子翰表示，他的興趣是電腦與商科，數學論文寫的是有關電腦，去年暑假去大陸打工實習覺得商科滿有趣，他打算以後做個有電腦資訊專業的領導人。

學生彭健庭從小立志當外科醫師，在校期間也很有服務精神，他錄取四所歐洲大學醫學系；郭家洋的父母是麻醉師、呼吸治療師，他追隨爸媽的腳步，錄取就讀西班牙瓦倫西亞埃雷拉大學牙醫系。

學生陳釔仁從小喜愛挑戰戶外活動，攀百岳、國外自助旅行，國中開始就自行到航發學會機師訓練課程長達兩年，他錄取加拿大的航太學系。

(中時 )