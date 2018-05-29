南市議員吳通龍詐領助理補助費170多萬元貪汙罪起訴

民進黨籍台南市議員吳通龍涉嫌詐領助理補助費被依貪汙罪起訴。（資料照片，洪榮志攝）

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民進黨籍台南市議員吳通龍夫婦，涉嫌利用梁姓友人與林姓員工作為人頭，向台南市議會申請領取助理補助費，還浮報公費助理薪資，藉此詐取170多萬元公費助理補助費。事後，吳雖繳回犯罪所得，但台南地檢署29日偵結，仍依貪汙、偽造文書等罪嫌，將4人提起公訴。

吳通龍表示，由於沒有收到起訴書，無法對此事回應。

檢方指出，吳通龍於2010年12月25日起至2014年12月24日止，擔任台南縣、市合併升格直轄市後的第1屆台南市議會議員，隨後2014年12月25日起又連任迄今。

吳在擔任第1屆市議員時，明知議員公費助理補助費並非議員薪資的一部分，也不是對議員個人的實質補貼，竟然在取得梁姓友人及林姓員工等人的同意下，指示趙姓妻子向議會虛報公費助理名額，還浮報賴姓公費助理的薪資，涉嫌詐取公費助理補助費共170萬1782元。

偵查中，吳通龍坦承，他曾主動詢問梁女、林女，因服務處開銷大，議員薪資不敷使用，是否願意掛名擔任他的公費助理，將薪資作為服務處開銷及公關費用；對方也基於情誼及員工身分同意，並未領取任何議員助理薪資。事後，吳通龍夫妻更繳回不法所得170萬1782元。

南檢偵查終結後，除依涉違反貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪嫌，以及刑法使公務員登載不實公文書罪嫌，將吳等4人分別提起公訴外，檢方還以梁女、林女在法院審理中如能坦承犯行，建請法官從輕量處或緩刑，以勵自新。

(中時 )

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