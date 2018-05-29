沒錢繳罰金又不想坐牢 通緝犯脫逃3天仍落網入監

陳嫌在這處三合院養鴿子和狗，回去飼養時被警方盯上。(許素惠攝)

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雲林縣一陳姓通緝犯落網被押解入監上囚車時，即使上著手銬，仍趁警轉身的瞬間，從這面翻牆（左）越牆逃逸。（許素惠攝）
陳嫌用鋸子鋸斷手銬。(許素惠攝)
雲林縣陳姓通緝犯落網被押解入監時，即使上著手銬，仍趁警轉身的瞬間，翻牆逃逸。（許素惠翻攝）

因案被判2月的雲林縣民陳勝雄，沒錢易科罰金又不想入監，便逃亡遭通緝，26日落網歸案，銬著手銬上囚車時趁法警轉身竟翻越約180公分圍牆逃跑，3天來躲在斗六租屋處並潛回大埤飼養鴿子和狗，還去打工，遭檢警盯上，29日下午自知難逃法網，自行到案發監執行。

警方指出，陳男去年2月間因車禍造成對方骨折，又未和對方和解，最後被雲林地方法院依過失傷害罪判2月，得易科罰金，但他沒有錢可以易科罰金，也不想被關，於是逃逸被通緝。

陳男26日落網被解送雲林地方法院歸案，仍然沒錢可易科罰金，檢察官只好將他發監執行。當晚約8點半左右，他被戴上手銬要上警備車時，法警才轉個身，他竟翻牆逃了。

陳男逃亡期間，躲回斗六市嘉東里的租屋處，為了生活費還去打工做鐵工，因為他在大埤鄉一老舊三合院有養鴿子和狗，又到大埤要飼養，但看到有陌生來車不敢現身，但行蹤已被警方掌握。

29日下午自知難逃法網，主動前往斗南警分局怡美派出所到案，警帶他回租屋處取手銬，他供稱自行以鋸手把手銬鋸斷，被直接發監執行。

(中時 )

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