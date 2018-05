賀陳旦下月1日參加APEC觀光部長會議 未安排特定國家商談

2018年05月29日 17:01 中時 王思慧

交通部長賀陳旦明天將率領觀光局長周永暉等一行人,出席今年6月1至2日在巴布亞紐幾內亞首都莫士比港舉辦,第10屆APEC(Asia-Pacific Economics Cooperation,亞太經濟合作會議,簡稱APEC)觀光部長會議(10th Tourism Minister Meeting,TMM 10),預計6月3日晚間回台。對於近期台灣外交重挫,觀光局表示,這次同樣以「中華台北(Chinese Taipei)」名義出席,且討論的是觀光軟性議題,應不致被打壓。

過去台灣出席APEC觀光部長會議時,會事先安排與特定國家商談未來如何推動觀光,但今年卻沒有。觀光局主秘林坤源表示,目前預計有超過16個APEC經濟體會參加此次觀光部長會議,代表團將會到現場後視情況及議題,在會議中找機會與他國商談。

賀陳旦將在出席部長會議內,也將提出專案報告,報告中表達台灣透過推動觀光新南向政策,逐步鬆綁東南亞國家來台簽證措施,並積極營造包含穆斯林族群在內的友善環境,創造與APEC個經濟體更密切的鏈結。

並以觀光局在推動生態旅遊中對於阿里山部落觀光發展的案例,與各國觀光部長分享台灣在落實永續觀光發展,並帶動當地包容性成長的作為,讓APEC各經濟體都瞭解台灣在APEC區域觀光產業鏈結與發展的努力。

本次會議主辦國巴布亞紐幾內亞將觀光部長會議的主題訂為「Harnessing Sustainable and Inclusive Tourism in the Digital Age for the Asia Pacific(掌握亞太區域於數位時代下之永續及包容性觀光)」,顯示APEC經濟體對於運用數位科技協助達到永續及包容性成長的重視程度。

台灣也以2020年為目標,並在Tourism 2020計畫下運用「開拓多元市場、推動國民旅遊、輔導產業轉型、發展智慧觀光、推廣體驗觀光」等5方向推動永續觀光。

(中時 )