賀陳旦下月1日參加APEC觀光部長會議 未安排特定國家商談

賀陳旦率團於下月1日參加APEC觀光部長會議，卻未安排特定國家商談如何推動觀光，圖為觀光局主秘林坤源在記者會說明。（王思慧攝影）

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交通部長賀陳旦明天將率領觀光局長周永暉等一行人，出席今年6月1至2日在巴布亞紐幾內亞首都莫士比港舉辦，第10屆APEC（Asia-Pacific Economics Cooperation，亞太經濟合作會議，簡稱APEC）觀光部長會議（10th Tourism Minister Meeting，TMM 10），預計6月3日晚間回台。對於近期台灣外交重挫，觀光局表示，這次同樣以「中華台北(Chinese Taipei)」名義出席，且討論的是觀光軟性議題，應不致被打壓。

過去台灣出席APEC觀光部長會議時，會事先安排與特定國家商談未來如何推動觀光，但今年卻沒有。觀光局主秘林坤源表示，目前預計有超過16個APEC經濟體會參加此次觀光部長會議，代表團將會到現場後視情況及議題，在會議中找機會與他國商談。

賀陳旦將在出席部長會議內，也將提出專案報告，報告中表達台灣透過推動觀光新南向政策，逐步鬆綁東南亞國家來台簽證措施，並積極營造包含穆斯林族群在內的友善環境，創造與APEC個經濟體更密切的鏈結。

並以觀光局在推動生態旅遊中對於阿里山部落觀光發展的案例，與各國觀光部長分享台灣在落實永續觀光發展，並帶動當地包容性成長的作為，讓APEC各經濟體都瞭解台灣在APEC區域觀光產業鏈結與發展的努力。

本次會議主辦國巴布亞紐幾內亞將觀光部長會議的主題訂為「Harnessing Sustainable and Inclusive Tourism in the Digital Age for the Asia Pacific（掌握亞太區域於數位時代下之永續及包容性觀光）」，顯示APEC經濟體對於運用數位科技協助達到永續及包容性成長的重視程度。

台灣也以2020年為目標，並在Tourism 2020計畫下運用「開拓多元市場、推動國民旅遊、輔導產業轉型、發展智慧觀光、推廣體驗觀光」等5方向推動永續觀光。

(中時 )

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