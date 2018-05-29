白綠還能合作？柯P：是民進黨不敢靠過來

2018年05月29日 16:59 中時 陳燕珩

年底台北市長之戰三足鼎立，現任市長柯文哲遭藍綠夾殺，據美麗島電子報最新民調，有26.7％民眾盼柯組第三勢力政黨。柯文哲今在議會表示，應該是不會，覺得台灣每天討論這問題很煩，被綠議員問及跟民進黨還有合作機會嗎？柯則笑說，「沒問題啊，是你們不敢靠過來。」

民進黨將推派立委姚文智參選台北市長，正式宣告綠白分手，談到選情是否樂觀，柯文哲說，還是要有信心，他會把每次選舉都當成改變台灣政治的機會。被問及找到競選總幹事了嗎？柯直言，還沒有認真去想，他在思考有沒有可能一路市政打到底就好，每天認真做事。

陳慈慧追問，聽說柯下月會去參加台北監督連線的記者會，是否到處結盟壯大勢力？柯表示，只要有議員成立競選總部，時間允許就會去參加。陳又問，日前新黨主席郁慕明也曾說會有條件支持柯，會考慮與新黨合作嗎？柯笑說，他從來沒有跟郁慕明講過話，是可以談談看，但說實話「也沒什麼好合作的」。

民進黨議員顏若芳詢問，有沒有考慮組白派，與第三勢力聯盟？柯無奈說，每天都討論這個，覺得很煩，不要一直問他，不要引誘他去想這問題，他坦言，第三勢力太複雜了，個別合作還可以，像他跟新黨議員陳彥伯、潘懷宗都很好，但跟整個新黨合作又是另一回事，況且政治立場差太多，也很難合作。

議員也關心白綠分手後，柯文哲會不會變成「恐怖情人」，跟民進黨對抗到底，柯笑說，不會啦，夫妻離婚還是可以做生意，現在朝這目標努力，目前為止大家都還好，他沒問題，本身沒有預設立場，是民進黨不敢靠過來。

(中時 )