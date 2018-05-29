「基隆已非吳下阿蒙！」林右昌榮獲國土建設特別貢獻獎

2018年05月29日 17:07 中時 張穎齊

中華民國不動產協進會主辦的2018「國家卓越建設獎」得獎結果出爐，基隆市政府首度推4案參加評選，全數獲獎。（基隆市政府提供）

中正區行政大樓案獲得「最佳施工品質類卓越獎」。（基隆市政府提供）

基隆城際轉運站得到「最佳規畫設計類金質獎」。（基隆市政府提供）

海洋廣場空間活化改善工程囊獲「最佳環境文化類金質獎」。（基隆市政府提供）

中華民國不動產協進會主辦的2018「國家卓越建設獎」得獎結果出爐，基隆市政府首度推4案參加評選，全數獲獎，基隆市長林右昌今（29）日於市務會議記者會分享這項好消息，強調這項榮耀與成就屬於市府同仁和所有市民，也是他主政市府3年多來最大的肯定。

市府指出，林右昌以市港再生標竿計畫，榮獲最大獎「國土建設特別貢獻獎」肯定；中正區行政大樓案獲得「最佳施工品質類卓越獎」；海洋廣場空間活化改善工程囊獲「最佳環境文化類金質獎」；基隆城際轉運站得到「最佳規畫設計類金質獎」共4獎。

「基隆市都市規畫設計及工程品質，已非吳下阿蒙！」林右昌指出，市府今年是首度參與，提報4案全數獲獎，除是全國績優縣市之一，也代表近年來，基隆都市規畫設計及工程品質，顯著躍進與提升。

林右昌提及，國家卓越建設獎接軌全球，得獎者有資格2019年5月前進俄羅斯，角逐「全球卓越建設獎」，象徵近年來合作努力的成果、方向都是正確的，也是他主政市府3年多來最大的肯定。

都發處表示，「國家卓越建設獎」設有最佳規畫設計類、最佳施工品質類、最佳管理維護類、最佳環境文化類、最佳都市更新類5大參賽類別，並設有「國土建設特別貢獻獎」及「年度建築人物獎」2獎，表彰長期推動國有土地建設卓著貢獻者及領導建築業界傑出人士。

(中時 )